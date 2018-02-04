المالية تشارك بكنوز مصر فى معرض الكتاب

متابعات:مصلحة سك العملة المصرية، تشارك بالدورة 49 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب بمجموعة من الميداليات التاريخية التى تم تصنيعها تحت اسم كنوز مصر الفرعونية وتشمل 12 ميدالية تذكارية مصنوعة من الفضة الخالصة، وتحمل أهم رموز الدولة الفرعونية القديمة.وذكر بيان أصدرته وزارة المالية، الأحد، بمناسبة الا

متابعات:





مصلحة سك العملة المصرية، تشارك بالدورة 49 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب بمجموعة من الميداليات التاريخية التى تم تصنيعها تحت اسم كنوز مصر الفرعونية وتشمل 12 ميدالية تذكارية مصنوعة من الفضة الخالصة، وتحمل أهم رموز الدولة الفرعونية القديمة.

وذكر بيان أصدرته وزارة المالية، الأحد، بمناسبة الاشتراك فى المعرض، أن هذه المجموعة من الميداليات تأتى ضمن خطة لإصدار مجموعات تاريخية تحت اسم كنوز مصر الفرعونية لتعريف الجيل الجديد وأيضا هواة جمع الميداليات والعملات التذكارية بالخارج بحضارة مصر على مر العصور لبناء وعى لدى شباب مصر بإرث المصريين وما قدموه طوال التاريخ البشرى.

وحول الميداليات المعروضة للبيع للجمهور على هامش معرض الكتاب، أشارت وزارة المالية إلى أن الميداليات تحمل كل منها على أحد وجهيها أحد رموز الدولة الفرعونية القديمة وعلى الوجه الآخر اسم هذا الرمز مكتوباً بثلاث لغات هى العربية والفرعونية والإنجليزية ويتوسطها شعار مصلحة سك العملة، التابعة لوزارة المالية.