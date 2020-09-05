المالية : تسويات لرد المساندة التصديرية مع 153 شركة خلال 9 أشهر

قال وزير المالية دكتور محمد معيط، إنه تم توقيع اتفاقات تسوية مع 153 شركة مصدرة خلال فترة 9 أشهر، من بداية ديسمبر 2019 حتى مطلع سبتمبر الجاري، بإجمالي مستحقات لدى صندوق تنمية الصادرات قيمتها 12 مليار جنيه، يتم سدادها على 5 دفعات متساوية.

وأكد الوزير في بيان اليوم التزام الدولة برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين، لافتا إلى تحقيق الحكومة تقدمًا ملموسًا فى هذا الشأن بالتعاون المثمر بيـن وزارتي المـاليـة والتجـارة والصنـاعة.

7 مليارات جنيه دعم للصادرات بموازنة العام الحالي

وأوضح الوزير أنه تم تخصيص 7 مليارات جنيه لدعم الصادرات بموازنة العام المالي الحالي 2020/ 2021، بحيث تستمر إتاحة مبالغ مالية شهرية لصندوق تنمية الصادرات لسداد المتأخرات المستحقة للمصدرين من خلال استكمال المبادرات التي وافق عليها رئيس الوزراء ويعكف على تنفيذها فريق مشترك من وزارتي المالية والتجارة والصناعة.

ولفت معيط إلى أنه تم صرف 1.1 مليار جنيه خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين لدعم الصادرات.

وأشار الوزير إلى أن رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصَّدرة لدى صندوق تنمية الصادرات يُسهم في تشجيع الصناعة، وتحفيز الإنتاج، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية على النحو الذى يُساعد في تحريك عجلة الاقتصاد، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة.

ومن جانبها أشارت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إلى أن ملف تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات يحتل أولوية متقدمة لدى الحكومة، ووزارتى المالية والتجارة والصناعة؛ بهدف سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة لتعظيم قدراتنا التصديرية وتوسيع نطاق انتشارها فى الأسواق العالمية؛ بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى.