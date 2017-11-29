المالية: تسجيل نجدة 1 و2 التابعين لقناة السويس فى نفس يوم التقدم

المال ــ خاصقالت وزارة المالية إن الجهات الحكومية التابعة لها بحثت الشكوى التى نشرتها «المال» بشأن وجود خلافات بين الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد وهيئة قناة السويس حول الوحدتين نجدة 1 و2، تسببت الخلافات فى ضياع نحو مليون دولار من إيرادات الأخيرة، مشيرة إلى أنه تبين وفقًا للإجراءات الج

المال ــ خاص

قالت وزارة المالية إن الجهات الحكومية التابعة لها بحثت الشكوى التى نشرتها «المال» بشأن وجود خلافات بين الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد وهيئة قناة السويس حول الوحدتين نجدة 1 و2، تسببت الخلافات فى ضياع نحو مليون دولار من إيرادات الأخيرة، مشيرة إلى أنه تبين وفقًا للإجراءات الجمركية المتبعة فإنه يتعين تسجيل الباخرة أو السفينة بإدارة المنافيستو عن طريق توكيل معتمد.

وأضافت الوزارة لـ«المال» أنه تم الانتهاء من إجراءات دخول السفن المذكورة فى نفس يوم تقدم التوكيل الملاحى الخاص بها بطلب الرسو.

وكان القبطان عصام داود، رئيس تحركات القناة ببورسعيد فى تصريحات لـ«المال» سابقة، إنه من المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبى لمنظومة نقل الحاويات المعبأة والفارغة عبر نجدة 1 و2، بين ميناءى غرب وشرق بورسعيد، بالتنسيق مع هيئة موانئ بورسعيد بشكل ودى، وذلك بالتزامن مع الجهود التى يقوم بها الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس لحل الأزمة، عن طريق نيل موافقة الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية على تشغيل الوحدتين.

ولفت داود إلى أن هيئة القناة لديها رقم جمركى معتمد، باعتبارها جهة سيادية، وتخضع وحداتها للإعفاء من رسوم التراكى والموانئ، وتقدم خدمة نقل الحاويات بسعر التكلفة.

وأوضح فى تصريحاته السابقة أن مصلحة الجمارك تتمسك بإجراءاتها الروتينية، وأدى تعنتها طوال شهرين إلى خسارة الهيئة ما يقرب من 5 آلاف دولار يوميًّا قيمة الرحلة الواحدة للوحدتين «نجدة» بين شرق وغرب بورسعيد، وتوقفهما بلا عمل، رغم معاناة الخطوط الملاحية من صعوبة نقل حاويات الصادر والوارد بين الميناءين، بعد غلق كوبرى السلام، وتكدس شاحنات النقل الثقيل، وتوقف بارجات الشركة الوطنية للنقل النهرى عن العمل، بسبب مشاكل تتعلق بتجديد تراخيص الوحدات وصيانتها، وعدم تلبية سفن الفيدرز لمطالب المصدرين والمستوردين.

وأشار تيتو همام، مدير عام النقل متعدد الوسائط بشركة ميرسك إيجيبت، إلى أن ميرسك تعاقدت مع هيئة قناة السويس لنقل حاوياتها عبر السفينتين نجدة 1و2 بين الشرق والغرب، مضيفا أن ميرسك تستحوذ على %95 من حجم الحركة بميناء شرق بورسعيد.

ولفت إلى تحقيق شركته حجم أعمال صادر ووارد بلغت 20 ألف حاوية معبأة، و6 آلاف فارغة لخدمة الصادر المحلى منذ يناير وحتى أكتوبر 2017.