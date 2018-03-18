المالية تستهدف 750 مليار جنيه حصيلة ضريبية

مها أبوودن:تستهدف وزارة المالية حصيلة ضريبية تتجاوز 750 مليار جنيه، خلال العام المالى المقبل 2019/2018، بزيادة حوالى 150 مليار جنيه عن مستهدفات العام الجارى.كما تستعد لعرض مشروع موازنة العام المالى الجديد على مجلس الوزراء، تمهيدا لاقراره وعرضه على مجلس النواب، قبل نهاية مارس الجارى.وكشفت مصادر

مها أبوودن:

تستهدف وزارة المالية حصيلة ضريبية تتجاوز 750 مليار جنيه، خلال العام المالى المقبل 2019/2018، بزيادة حوالى 150 مليار جنيه عن مستهدفات العام الجارى.

كما تستعد لعرض مشروع موازنة العام المالى الجديد على مجلس الوزراء، تمهيدا لاقراره وعرضه على مجلس النواب، قبل نهاية مارس الجارى.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن «المالية» تعول على تنفيذ عدة سيناريوهات لضغط النفقات بالموازنة الجديدة، أبرزها تحريك أسعار المواد البترولية، وإجراء تحريك أخر على أسعار كهرباء المنازل، خاصة مع ارتفاع تقديرات أسعار خام برنت فى الموازنة الجديدة إلى 65 دولارا للبرميل، مقابل 55 دولارا فى الموازنة الحالية، وارتفاع تقديرات الدولار فى الموازنة إلى 17.5 جنيه.

ويشار الى أن وزارة المالية تعكف على دراسة عدداً من البدائل التى تهدف لكبح المصروفات، وعدم تجاوزها تريليونا و600 مليار جنيه، مقابل نحو تريليون و300 مليار جنيه، بموازنة العام الجارى، فى الوقت الذى تكافح الحكومة من أجل ضغط عجز الموازنة لنحو %8.5 من الناتج المحلى، مقابل 9.5% مستهدفة بنهاية السنة الحالية.

وأضافت المصادر أن الحكومة تستهدف زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى ليلامس سقف 5 تريليون جنيه، خلال العام المالى المقبل، مقابل 4.1 تريليون جنيه حاليا، وسط توقعات بتحسن جميع الأنشطة الاقتصادية التى تعطلت خلال السنوات الماضية، خاصة القطاع السياحى، بما يسمح بتحقيق نموا يتجاوز %5.5.