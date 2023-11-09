المالية تستهدف 70 مليار جنيه حصيلة إضافية من برنامج الطروحات الحكومية

تستهدف وزارة المالية المصرية حصيلة إضافية بقيمة 70 مليار جنيه من برنامج الطروحات الحكومية أي يمثل 0.6% من الناتج المحلي في مشروع الموازنة للعام المالي 2022-2023.

وكشف تقرير حديث صادر عن مجلس الوزراء المصري -ردًا على الاستفسارات بخصوص القيمة المتوقعة من برنامج الطروحات خلال العام المقبل- عن أن الحكومة تستهدف طرح عدد من المشروعات بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024.

المشروعات المستهدف طرحها في 9 أشهر

وأشار التقرير إلى قيام الحكومة بالعمل على تنفيذ برنامج واضح للطروحات الحكومية يتضمن التخارج من 35 شركة حتى النصف الأول من عام 2024، حيث قامت الحكومة في شهر فبراير 2023 بتحديد 32 شركة لطرح أسهمها بالبورصة، أو لمستثمر استراتيجي للفترة من الربع الأول من عام 2023 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2024، ثم تمت إضافة 3 شركات جديدة هي الشرقية للدخان، وعز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات، كما قام الصندوق السيادي بطرح 13 شركة تساهم فيها الدولة خلال الفترة (مارس 2022- يوليو2023) بإجمالي 5 مليارات دولار.

وأوضح التقرير عن الحكومة المصرية تستهدف طرح عدة مشروعات حتى يونيو 2024 ضمت محطات لتوليد الطاقة من الرياح بمنطقتي جبل الزيت والزعفرانة وأخرى تابعة لشركة وطنية وثالثة تابعة لسيمنز في محافظة بني سويف.

ولفت التقرير إلى أن المشروعات شملت أيضًا شركة صافي ومشـروع محطـات تحليـة الميـاه علـى أن يتـم طـرح 4 محطـات بالمرحلـة الأولى فـي النصـف الأول مـن عـام 2024 بإجمالي 21 محطة تحلية.