المالية تستهدف تحصيل 95% من الإيرادات إلكترونيًا

محمود جمال وسيد بدر وسمية كمال: قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الوزارة تعمل على الانتقال بالموازنة العامة للدولة من صرف الأموال بشكل تقليدي، إلى ميكنتها بالكامل، وهو مشروع GFMIS والذي من المقرر الانتهاء منه مارس 2018. وشدد في كلمته خلال مؤتمر بافيكس على أهمية المشروع في إحكام الرقابة على بنود

محمود جمال وسيد بدر وسمية كمال:

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الوزارة تعمل على الانتقال بالموازنة العامة للدولة من صرف الأموال بشكل تقليدي، إلى ميكنتها بالكامل، وهو مشروع GFMIS والذي من المقرر الانتهاء منه مارس 2018.

وشدد في كلمته خلال مؤتمر بافيكس على أهمية المشروع في إحكام الرقابة على بنود الموازنة العامة للدولة، ومتابعة عمليات الصرف، ومنع التلاعب، مضيفًا أن الأمر الآخر هو ميكنة إيرادات الدولة وأنه خلال النصف الثاني من العام المقبل سيكون أكثر من 95% من الإيرادات ستكون محصلة إلكترونيًا.

وأوضح أن الدفع الإلكتروني يفعل من قدرة الحكومة على استخدام الأموال، فالطرق التقليدية تزيد من الوقت الذي تستهلكه الأموال حتى تصل إلى حسابات الحكومة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز وزيادة كفاءة لعملية تحصيل المدفوعات الحكومية.