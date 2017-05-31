المالية تستهدف تحصيل ضريبة على السجائر بـ54.5 مليار جنيه

مها أبوودن: تستهدف وزارة المالية تحصيل ضريبة قيمة مضافة على السجائر بقيمة 54.5 مليار جنيه فى مشروع موازنة العام المالى المقبل 2017/2018، مقارنة بنحو 42.3 مليار جنيه كان مستهدف تحصيلها فى موازنة العام المالى الجارى 2016/2017. وتستهدف وزارة المالية تحصيل…

مها أبوودن:

تستهدف وزارة المالية تحصيل ضريبة قيمة مضافة على السجائر بقيمة 54.5 مليار جنيه فى مشروع موازنة العام المالى المقبل 2017/2018، مقارنة بنحو 42.3 مليار جنيه كان مستهدف تحصيلها فى موازنة العام المالى الجارى 2016/2017.

وتستهدف وزارة المالية تحصيل ضريبة على المنتجات البترولية المحلية بقيمة 17.8 مليار جنيه، مقابل 10.3 مليار جنيه كان مستهدف تحصيلها العام الجارى.

وتستهدف وزارة المالية رفع الحصيلة من ضرائب الخدمات من 33.7 مليار جنيه خلال العام الجارى الى 42.1 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل، منها 9 مليارات من ضريبة المطاعم، و16.3 مليار جنيه من خدمات التشغيل للغير، و11.1 مليار جنيه كضرائب على خدمات الاتصالات المحلية والدولية.

