المالية تستضيف معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية (صور)

قال وزير المالية دكتور محمد معيط إن وزارة المالية تستضيف بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بعض المشاركين في معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية الذي يقام هذا العام تحت شعار: «مصر بتتكلم حرفي»، في إطار جهود الوزارة في مساندة صغار المنتجين بالحرف الحدودية، وتقديم كل سبل الدعم لتعزيز الاقتصاد الإبداعي، وخلق حلول اقتصادية فعَّالة للحرفيين والعاملين بقطاع الحرف اليدوية، عبر المشاركة في الترويج للمنتجات اليدوية التي تعكس جودة وتميز الصناعة الوطنية.

قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن معرض «ديارنا» يُعد أقدم وأعرق المعارض في دعم مجال الحرف اليدوية والحفاظ على الفنون التراثية من الاندثار، ويملك سجلًا حافلًا بالإنجازات منذ نحو 60 عامًا من العطاء والدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من أجل توسيع نطاق الأسر المنتجة.

ويوفر المعرض منافذ مجانية لترويج المنتجات اليدوية، التي تلبي احتياجات العاملين بالوزارة، بأسعار مناسبة، وجودة متميزة.

أضاف أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، إن معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية الذي يشهد مشاركة 24 منتجًا وعارضًا، يُعد منصة فعَّالة لأصحاب الملكات الإبداعية من أبناء الحرف اليدوية، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير المنتجات والمعروضات بأسعار مناسبة للعاملين بوزارة المالية.

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