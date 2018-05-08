المالية تستضيف معرض المصنوعات اليدوية والمنتجات الزراعية بالمدن الحدودية

كتبت مها أبوودنأكد د. محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة أن وزارة المالية حريصة علي تشجيع وتحفيز أسر المدن الحدودية من خلال إقامة معارض للترويج لمنتجاتهم بهدف مساعدتهم في بيعها وتسويقها بكل الوسائل الممكنة، لافتًا إلى أن وزارة المالية تعمل على مساعدة المشاركين بالمعرض من خلال تخصيص



كتبت مها أبوودن

أكد د. محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة أن وزارة المالية حريصة علي تشجيع وتحفيز أسر المدن الحدودية من خلال إقامة معارض للترويج لمنتجاتهم بهدف مساعدتهم في بيعها وتسويقها بكل الوسائل الممكنة، لافتًا إلى أن وزارة المالية تعمل على مساعدة المشاركين بالمعرض من خلال تخصيص سيارات تنقل العاملين بالجهات والمصالح التابعة لوزارة المالية للمشاركة في فعاليات المعرض، والذي يقام لمدة أسبوع في بأبراج وزارة المالية.

وأشار معيط إلى أن قيام المعرض للمرة الثامنة يُعد نجاحًا لسلسة المعارض التي أقيمت سابقًا، وجذب المعرض مشاركين جُدد من محافظات عديدة بمنتجات جديدة لم تشارك في المعارض السابقة.

وأوضح أن وزارة المالية ستضع على الموقع الإلكتروني الخاص بـ “وحدة تكافؤ الفرص” التابعة لقطاع مكتب الوزير رابط إلكتروني للتواصل مع المشاركين بطريقة مباشرة عن طريق الموقع بهدف التعريف بكافة المنتجات المشاركة على مدار العام.

جاء ذلك خلال افتتاح معرض للمصنوعات اليدوية والحرفية للمدن الحدودية والمنتجات الزراعية لأهالي المدن الحدودية داخل أبراج الوزارة بحضور كلًا من د. محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، وأمجد منير رئيس قطاع مكتب وزير المالية و داليا فؤاد رئيس وحدة تكافؤ الفرص وطارق عوض مدير عام إدارة العلاقات العامة بوزارة المالية، والمستشار مصطفي حسين المستشار القانوني لوزير المالية.

ويعد هذا المعرض الثامن الذى تستضيفه وزارة المالية تحت رعاية عمرو الجارحي وزير المالية والذى أكد على ضرورة إقامة هذه المعارض بصفة دورية وذلك في إطار حرص الوزارة على ترويج منتجات أسر المدن الحدودية، وتوفير منافذ لعرض منتجاتهم من المصنوعات اليدوية والحرفية المميزة وكذلك المنتجات الزراعية التي تشتهر بها هذه المدن للعمل على رفع مستوى معيشة أهالي هذه المدن من خلال بيع منتجاتهم وتسويقها في كافة أنحاء الجمهورية وتشجيعهم وتحفيزهم من خلال استضافة هذه المعارض بالجهات التابعة مثل مصلحة الضرائب وكذلك بأبراج وزارة المالية الكائنة بامتداد رمسيس.

وقد قامت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية برئاسة داليا فؤاد بالتعاون والتنسيق مع وزارة السياحة ممثلة في هيئة تنشيط السياحة في تنظيم واستضافة هذا المعرض.

كما تولي وحدة تكافؤ الفرص أهمية كبرى لخلق فرص عمل جديدة وتشجيع المشروعات الصغيرة بتوفير منافذ بيع لمنتجاتهم التي تعتمد على المحافظة على التراث المصري القديم من خلال عرض المنتجات اليدوية البسيطة الناتجة عن الصناعات اليدوية التي يتميز بها أهالي تلك المدن بما يسهم في ضمان تسويق تلك المنتجات كما ان المعرض أصبح أحد الأحداث الدورية التي تحرص وزارة المالية على تنظيمها بالتعاون مع وزارة السياحة.

ويذكر ان المدن الحدودية المشاركة في المعرض هي (شمال سيناء، حلايب وشلاتين، سوهاج، العريش، الاسكندرية، أسوان).