المالية تستضيف معرض المصنوعات اليدوية للمدن الحدودية

مها أبوودن: تستضيف وزارة المالية بعد غد و لمدة أسبوع ، معرض المصنوعات اليدوية والحرفية والمنتجات الزراعية للمدن الحدودية.و يعد هذا المعرض هو السابع الذى تستضيفه "المالية" تحت رعاية عمرو الجارحي وزير المالية ، الذى أكد ضرورة اقامة هذه المعارض بصفة دورية، في إطار حرص الوزارة على ترويج م

مها أبوودن:

تستضيف وزارة المالية بعد غد و لمدة أسبوع ، معرض المصنوعات اليدوية والحرفية والمنتجات الزراعية للمدن الحدودية.

و يعد هذا المعرض هو السابع الذى تستضيفه “المالية” تحت رعاية عمرو الجارحي وزير المالية ، الذى أكد ضرورة اقامة هذه المعارض بصفة دورية، في إطار حرص الوزارة على ترويج منتجات أسر المناطق الحدودية، وتوفير منافذ لعرض منتجاتهم من المصنوعات اليدوية والحرفية المميزة، و كذلك المنتجات الزراعية التي تشتهر بها هذه المدن للعمل على رفع مستوى معيشة أهالي هذه المناطق، والمساهمة في تقليل معاناتهم الناتجة عن ضعف الإقبال السياحي، كما تستهدف الوزارة أيضا مساعدتهم في بيع منتجاتهم وتسويقها في جميع أنحاء الجمهورية وتشجيعهم وتحفيزهم من خلال استضافة هذه المعارض بالجهات التابعة، مثل مصلحة الضرائب وكذلك بأبراج “المالية” الكائنة بامتداد رمسيس.

وقد قامت وحدة تكافؤ الفرص، برئاسة داليا فؤاد، وإدارة العلاقات العامة بالمالية برئاسة طارق عوض، بالتعاون والتنسيق مع وزارة السياحة ممثلة في هيئة تنشيط السياحة في تنظيم استضافة المعرض.

ويأتي المعرض في ضوء تنفيذ العديد من الأنشطة التي تسهم في رفع كفاءة الأداء، وخلق بيئة عمل جيدة وتعظيم قيمة الولاء والانتماء، كما تولي وحدة تكافؤ الفرص أهمية كبرى لاستمرار التواصل بين الجمعيات الأهلية التي تتولي رعاية الأسر الأولي بالرعاية وأصحاب الصناعات الصغيرة التي تعتمد على الحرف اليدوية والصناعات التراثية التي تشتهر بها المحافظات المختلفة، ومجتمع الأعمال بالقاهرة بما يسهم في ضمان تسويق تلك المنتجات، كما أن المعرض أصبح أحد الأحداث الدورية التي تحرص “المالية” علي تنظيمه بالتعاون مع “السياحة”.

ويذكر أن المدن الحدودية المشاركة في المعرض هي حلايب وشلاتين – العريش – أسوان – الإسكندرية – سيوة – جنوب سيناء – سوهاج.