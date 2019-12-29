«المالية» تستضيف المبادرة الرئاسية لصحة المرأة لفحص موظفات الوزارة

بالتنسيق مع الصحة من 24 ديسمبر إلى 6 يناير

تستضيف وزارة المالية ، وحدة متنقلة للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، بالتنسيق مع وزارة الصحة خلال الفترة من 24 ديسمبر الحالى إلى 6 يناير المقبل؛ تيسيرًا على الموظفات؛ بما يُسهم في توفير الرعاية الصحية لهن، وتشجيعهن على الإسراع بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على حالاتهن الصحية.

وعقدت وحدة «تكافؤ الفرص» بالوزارة، عددًا من الندوات التثقيفية التي تستهدف توعية الموظفات بأهمية المشاركة الإيجابية في المبادرة الرئاسية لصحة المرأة المصرية، التي تعد أحد مسارات توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين.

إقبال من موظفي الوزارة لإجراء الفحوصات الطبية

وشهدت الوحدة المتنقلة للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة إقبالًا كبيرًا من «الموظفات» على إجراء الفحوصات الطبية، وفقا لبيان صدر عن الوزارة اليوم.

وأكدت داليا فؤاد رئيس وحدة «تكافؤ الفرص» بوزارة المالية، اعتزازها بالدعم الكبير الذي توليه الدولة بقيادتها السياسية لتمكين المرأة المصرية من استحقاقاتها في شتى ميادين العمل، وتوفير الرعاية الصحية لها.

المبادرات الرئاسية لرعاية المرأة إحدى ثمار الإصلاح الاقتصادى

ولفتت إلى أن المبادرات الرئاسية للرعاية الصحية ومنها: «دعم صحة المرأة»، تُعد إحدى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وركيزة أساسية لتحقيق التنمية البشرية.

وأشادت بمستوى الوعي الصحي لدى موظفات وزارة المالية، الذي بدا واضحًا في حرصهن على المشاركة الفعَّالة في المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، حيث أسهمت الوحدة المتنقلة، التي استضافتها الوزارة، في تيسير خضوعهن للفحوصات الطبية المقررة.