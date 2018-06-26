المالية تستبعد طرح حصص من شركات فى البورصة خلال يونيو

«معيط» يلتقى اللجنة الوزارية لبحث آخر مستجدات الملف كتبت - مها أبوودن:أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على حاجة برنامج طرح حصص حكومية بالشركات فى البورصة إلى مزيد من الوقت، مستبعداً أن يتم أى طرح فى القريب العاجل.وأعلنت الحكومة عن برنامج لطرح حصص حكومية فى ٢٣

«معيط» يلتقى اللجنة الوزارية لبحث آخر مستجدات الملف



كتبت – مها أبوودن:

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على حاجة برنامج طرح حصص حكومية بالشركات فى البورصة إلى مزيد من الوقت، مستبعداً أن يتم أى طرح فى القريب العاجل.

وأعلنت الحكومة عن برنامج لطرح حصص حكومية فى ٢٣ شركة وبنكاً، خلال مدة تمتد بين ٢٤ إلى ٣٠ شهراً، منها نحو٨ شركات سيتم طرحها خلال ما تبقى من ٢٠١٨، وقدر وزير المالية السابق عمروالجارحى، قيمة الحصص المنتظر طرحها خلال العام الجارى، بنحو١٥ مليار جنيه.

وأكد «معيط» أن رأيه بشأن حاجة البرنامج للمزيد من الوقت معلن حتى قبل أن يتولى حقيبة الوزارة بداية يونيو الجارى.

كان وزير قطاع الأعمال السابق، خالد بدوى، قد أعلن بنهاية مايو الماضى، جاهزية معظم الشركات المرشحة للطرح، متوقعاً بدء أول عملية خلال يونيو، وستكون بالشركات المدرجة بالفعل، على أن تكون شركة إنبى للبترول أولى طروحات الشركات غير المدرجة.

وشدد وزير المالية على استمرار العمل ببرنامج الطرح، مشيراً إلى أن وزارة المالية مقرر اللجنة الوزارية المسئولة عن البرنامج، وكشف عن لقاء مرتقب مع أعضاء اللجنة ووزير قطاع الأعمال الجديد، هشام توفيق، للوقوف على أخر مستجدات الملف، وبحث الأطر والضوابط المنظمة لعملية الطرح، ومدى جاهزية الشركات المرشحة.

من ناحية أخرى أعلن «معيط» نيته لتعيين نائب له لشئون الضرائب، لكنه قال إن الاختيار من بين الأسماء المرشحة أمر سابق لأوانه.

وكان وزير المالية الجديد، قد أدى اليمين الدستورية قبل عيد الفطر، بصحبة نائبين أحدهما للسياسات المالية، وهو أحمد كجوك، بالاضافة إلى نائب أخر لشئون الخزانة العامة، هوالدكتور هشام أبوعيش، فى حين استمر منصب نائب الوزير لشئون الضرائب خاليا، منذ رحيل عمرو المنير، فى مارس الماضى.