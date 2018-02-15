المالية ترفع تقديراتها لعجز موازنة العام الماضى

مها أبوودنرفعت وزارة المالية تقديراتها لعجز الموازنة المتحقق فى العام المالى 2016/2017، بقيمة 60 مليار جنيه عن التقديرات التى وضعتها فى مشروع موازنة العام المالى نفسه، ليكون العجز المتحقق فى ختام العام بواقع 379.5 مليار جنيه، مقابل 319.5 مليار جنيه، كانت مقدرة فى بداية العام السابق.ارتفعت جملة ا

مها أبوودن

رفعت وزارة المالية تقديراتها لعجز الموازنة المتحقق فى العام المالى 2016/2017، بقيمة 60 مليار جنيه عن التقديرات التى وضعتها فى مشروع موازنة العام المالى نفسه، ليكون العجز المتحقق فى ختام العام بواقع 379.5 مليار جنيه، مقابل 319.5 مليار جنيه، كانت مقدرة فى بداية العام السابق.

ارتفعت جملة المصروفات من 936.1 مليار جنيه إلى 1.03 تريليون جنيه شاملة ارتفاع مصروفات الدعم 210.3 مليار جنيه إلى 276.7 مليار جنيه وارتفاع مصروفات فوائد الدين من 292.5 مليار جنيه إلى 316.5 مليار جنيه، مع انخفاض قيمة مخصصات الأجور من 228 مليار جنيه إلى 225.5 مليار جنيه.

عدلت وزارة المالية نتائج ختام العام المالى السابق 2016/2017، عن التقديرات التى وضعتها فى مشروع إعداد الموازنة العامة للدولة، فى نسخة الحساب الختامى المبدئية لحين عرضها على مجلس النواب، لتشمل تعديل قيم الإيرادات العامة من 631.1 مليار جنيه إلى 659 مليار جنيه.

شملت الزيادة ارتفاع لإيرادات الضريبة من 433 مليار جنيه إلى 462 مليار جنيه، كما شملت ارتفاع قيمة المنح بشكل كبير من 2.2 مليار جنيه إلى 17.6 مليار جنيه، وانخفاض الإيرادات الأخرى من 195.5 مليار جنيه إلى 179.4 مليار جنيه.

قال مصدر مسئول فى وزارة المالية، إن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، تسبب فى ارتفاع قيمة مصروفات الدعم، لا سيما دعم السلع التموينية ودعم المواد البترولية خلال النصف الثانى من العام المالى السابق، ما أثر على قيمة العجز الكلى.

فيما يخص ارتفاع الحصيلة الضريبية خلال العام المالى السابق، قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن جهود العاملين بمصلحة الضرائب، ومجهودات وزارة المالية فى تطوير الإدارة الضريبية السبب الأساسى وراء ارتفاع الحصيلة، وتخطيها مستهدفات مشروع الموازنة للمرة الأولى فى تاريخ الموازنات لتحقق %107 من جملة المستهدف.

قال المنير، إن وزارته رفعت تقديراتها للحصيلة الضريبية خلال العام المالى الجارى 2017/2018، من 604 مليارات جنيه إلى 611 مليار جنيه، فيما أكد أن الجهد المبذول فى تحسين أداء الحصيلة الضريبية السبب الوحيد وراء تحسن الحصيلة، ولم يكن بسبب التضخم.

قال طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة لا تتكبد عناء البحث عن وسائل لتخفيض العجز الكلى، أو معدلات الاقتراض غير المسبوقة، رغم تحمل المواطنين أعباء غير مسبوقة، نتيجة لتحرير أسعار الخدمات، مؤكدا أن تكلفة الاستثمارات الحكومية ارتفعت بشكل كبير نتيجة التعويم.