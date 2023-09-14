«المالية» ترصد 137.5 مليون جنيه موازنة لـ «مرفق الكهرباء» العام المالى الحالى

خصصت وزارة المالية تقديرات إجمالية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فى الموازنة الجارية للدولة تصل لنحو 137.5 مليون جنيه للعام المالى 2024/2023، مقابل 128 مليونا و582 ألفا اعتمادات فى 2023-2022، بزيادة قدرها 8 ملايين و868 ألفا.

وكشف تقرير برلمانى -حصلت عليه «المال» – أن إجمالى تقديرات المصروفات للجهاز، بلغت نحو 60 مليونا و450 ألف جنيه للعام المالى الحالي، بزيادة 2 مليون و615 ألفا عن اعتمادات 2023/2022، والتى سجلت 57 مليونا و835 ألفا.

وأشار التقرير إلى أن تقديرات صافى الربح بلغت 77 مليون جنيه للعام المالى الحالى، بزيادة 6 ملايين و253 ألفا على اعتمادات 2023/2022، والتى سجلت 70 مليونا و747 ألفا.

كما بلغ إجمالى تقدير الإيرادات 137 مليونا و450 ألف جنيه، بموازنة العام المالى الحالى، بزيادة قدرها 8 ملايين و868 ألفا عن اعتمادات 2023/2022 التى بلغت 128 مليونا و582 ألفا.

بينما سجلت تقديرات الموازنة الرأسمالية الخاصة بالاستثمارات 40 مليونا و865 ألف جنيه، بزيادة مليون و903 آلاف عن موازنة العام المالى الماضي، التى سجلت 38 مليونا و962 ألفا.

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء أن بند الأجور يستحوذ على الجزء الأكبر من الموازنة الخاصة بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، يليها «الدراسات والأبحاث».

وأضافت المصادر لـ«المال» أن الجهاز خدمى فى المقام الأول، ولكنه يقوم بتقديم الدعم الفنى كالاستشارات، للكيانات العاملة فى مجال الكهرباء، خاصة أنه المنوط به إصدار التراخيص لصالح شركات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة بكل أشكالها.