المالية ترد على شائعة امتناعها عن صرف مستحقات مبادرة «ما يغلاش عليك»

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه ما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن امتناع وزارة المالية عن صرف مستحقات التجار المشاركين في مبادرة “ما يغلاش عليك”.

وذكر في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لامتناع الوزارة عن صرف مستحقات التجار المشاركين في مبادرة “ما يغلاش عليك”.

وأوضحت أن الوزارة صرفت مستحقات التجار المشاركين في المبادرة، الذين استوفوا جميع المستندات المطلوبة، وأن عمليات الصرف تتم من خلال تحويل الأموال على حساباتهم بالبنوك.

وأكدت على الاستمرار في صرف مستحقات التجار المشاركين بهذه المبادرة، فور استيفاء المستندات المطلوبة، وناشدت التجار الذين شاركوا بالمبادرة، ولم يستوفوا جميع مستنداتهم المطلوبة، سرعة موافاتها لصرف كل مستحقاتهم.

ونوهت إلى أن المستندات المطلوبة من التجار المشاركين في هذه المبادرة، تتضمن رقم التسجيل الضريبي للقيمة المضافة، وإفادة المأمورية المختصة بتقديم الإقرار الضريبي عن مدة المبادرة، والمبالغ المسددة لحساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة، وأرقام الحسابات البنكية الذين يرغبون في إضافة مستحقاتهم إليها.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة المالية وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل تلك الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

وطلبت وزارة المالية في حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg).