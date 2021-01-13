اقتصاد وأسواق

المالية ترد على شائعة امتناعها عن صرف مستحقات مبادرة «ما يغلاش عليك»

صرفت مستحقات التجار المشاركين في المبادرة
صفية حمدي 12:51 م, الأربعاء, 13 يناير 21 12:51 م, الأربعاء, 13 يناير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه ما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن امتناع وزارة المالية عن صرف مستحقات التجار المشاركين في مبادرة “ما يغلاش عليك”.

وذكر في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لامتناع الوزارة عن صرف مستحقات التجار المشاركين في مبادرة “ما يغلاش عليك”.

اقرأ أيضا  «المالية» تعلن حوافز ضريبية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأوضحت أن الوزارة صرفت مستحقات التجار المشاركين في المبادرة، الذين استوفوا جميع المستندات المطلوبة، وأن عمليات الصرف تتم من خلال تحويل الأموال على حساباتهم بالبنوك.

وأكدت على الاستمرار في صرف مستحقات التجار المشاركين بهذه المبادرة، فور استيفاء المستندات المطلوبة، وناشدت التجار الذين شاركوا بالمبادرة، ولم يستوفوا جميع مستنداتهم المطلوبة، سرعة موافاتها لصرف كل مستحقاتهم.

اقرأ أيضا  الجمارك: 3.3 مليار جنيه ضرائب ورسوم محصلة بالدخيلة والسخنة ديسمير الماضى

ونوهت إلى أن المستندات المطلوبة من التجار المشاركين في هذه المبادرة، تتضمن رقم التسجيل الضريبي للقيمة المضافة، وإفادة المأمورية المختصة بتقديم الإقرار الضريبي عن مدة المبادرة، والمبالغ المسددة لحساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة، وأرقام الحسابات البنكية الذين يرغبون في إضافة مستحقاتهم إليها.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة المالية وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل تلك الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

اقرأ أيضا  247 مليونا تعويضات بإدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ بجمارك المنطقة الوسطى والجنوبية خلال 2020

وطلبت وزارة المالية في حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg).

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم صفية حمدي

ملف الكاتب صفية حمدي

اقرأ أيضاً

توقعات بارتفاع مبيعات «شاشات العرض» فى السوق العالمية إلى 140 مليار دولار

أحمد فراج 1:42 م, الأربعاء, 13 يناير 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 13-1-2021 وعيار 21 يتراجع

عمر سالم 1:33 م, الأربعاء, 13 يناير 21

الضرائب تحدد آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي للمرتبات‎

منى عبدالباري 11:28 ص, الأربعاء, 13 يناير 21

أسعار الذهب العالمية تصعد مع هبوط الدولار وعوائد السندات الأمريكية

أحمد فراج 10:15 ص, الأربعاء, 13 يناير 21

اسعار الكتاكيت البيضاء اليوم 13-1-2021

محمد مجدي 10:02 ص, الأربعاء, 13 يناير 21

«سى بى سى» تبيع 220 ألف متر أراضٍ من المرحلة الأولى لمشروع السادات

أحمد اللاهوني 9:56 ص, الأربعاء, 13 يناير 21