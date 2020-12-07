المالية: تراجع العجز الكلي بالربع الأول من العام الحالي إلى 2.1%

كشفت وزارة المالية المصرية عن تراجع هامشي في العجز الكلي للربع الأول من السنة المالية الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي الماضي ليسجل 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 2.3% الفترة المناظرة.

وعدم تحقيق فائض أولي

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية حول مؤشرات الربع الأول من العام المالي الجاري، يوليو – سبتمبر 2020، بلغت قيمة العجز الكلي عن هذه الفترة نحو 135 مليار جنيه، مقارنة بـ 131.4 مليار جنيه الفترة المماثلة.

وبلغ الفائض الأولي خلال الفترة المذكورة 0.0%، مقارنة بـ 0.1% الفترة المناظرة من العام الماضي.

وكان وزير المالية محمد معيط قال في مؤتمر الشهر الماضي، إن العجز الكلي خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي بلغ 2.6%، مقارنة بـ 3.1% الفترة المناظرة، وذلك رغم تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد.

وقال معيط في مؤتمر اقتصادي عٌقد منذ أيام، إنه من المستهدف خفض عجز الموازنة إلى 7.5%، العام المالي الجاري، مقابل 7.9% العام المالي الماضي.