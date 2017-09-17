المالية تدافع عن برنامج الإصلاح الاقتصادي أمام فرانشيسكو

مها أبوودن، مدحت إسماعيلدافع الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، اليوم الأحد، عن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة المصرية. وجاء دفاع معيط، عقب محاضرة ألقاها فرانشيسكو ساراتشينو، نائب مدير ادارة الابتكار والتنافسية بجامعة العلوم السياسية والاقتصادية بفرنسا فى مؤتمر للمجلس

مها أبوودن، مدحت إسماعيل

دافع الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، اليوم الأحد، عن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة المصرية.

وجاء دفاع معيط، عقب محاضرة ألقاها فرانشيسكو ساراتشينو، نائب مدير ادارة الابتكار والتنافسية بجامعة العلوم السياسية والاقتصادية بفرنسا فى مؤتمر للمجلس المصرى للتنافسية، انتقد خلالها عدم قدرة البرنامج المصرى على الحد من التفاوت بين الطبقات.

وفي المؤتمر الذي جاء بعنوان”الاصلاحات الاقتصادية والسياسات الكلية لتحقيق النمو المستدام وتوليد فرص العمل”، أكد معيط خلال كلمته أن برنامج الاصلاح الاقتصادى يواجه تحديات كثيرة، أبرزها ارتفاع معدلات عجز الموازنة التى تضغط على الموازنة، وتؤدى للمزيد من الاقتراض

وأوضح أن الحكومة ستقترض خلال العام المالى الجارى نحو ٤٠٠ مليار جنيه لسداد فوائد الديون فقط.

وأضاف معيط أنه على الرغم من صعوبة الإجراءات الإصلاحية، إلا أنه لا بديل عنها فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية والمالية.

وفي وقت سابق اليوم، قال فرانشيسكو ساراتشينو، نائب مدير إدارة الابتكار والتنافسية بجامعة العلوم السياسية بفرنسا، إن الحالة المصرية تجسد أيضا مثالا حيا على صحة تلك النظرية

وقال: “لابد أن تبحث الحكومة عن حلول لحظية تؤكد لرجل الشارع أن إصلاحاتها الهيكلية فى المجال الاقتصادى ستؤتى ثمارها، حتى يمكن لرجل الشارع أن يتحمل المزيد من الأعباء”.

وأضاف ساراتشينو أن آثار الإصلاحات الاقتصادية طويلة الأجل تنعكس بشكل مباشر على رجل الشارع فى شكل المزيد من التضخم والبطالة، وهو ما يلزم الحكومات بوضع حلول لحظية للحد من تلك التأثيرات السلبية.