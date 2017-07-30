المالية تخفض سعر الدولار الجمركي

خالد بدر الدينأعلن عمرو الجارحي وزير المالية، اليوم الأحد، إنه تقرر تخفيض سعر الدولار الجمركي إلى 16.25 جنيه من 16.5 جنيه لمدة شهر اعتبارا من أول أغسطس المقبل، في أول تخفيض للدولار الجمركي بعد تثبيته لمدة أربعة أشهر.وذكرت وكالة رويترز إن الدولار الجمركي يستخدم في حساب قيمة الرسوم التي

خالد بدر الدين

أعلن عمرو الجارحي وزير المالية، اليوم الأحد، إنه تقرر تخفيض سعر الدولار الجمركي إلى 16.25 جنيه من 16.5 جنيه لمدة شهر اعتبارا من أول أغسطس المقبل، في أول تخفيض للدولار الجمركي بعد تثبيته لمدة أربعة أشهر.

وذكرت وكالة رويترز إن الدولار الجمركي يستخدم في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة وإن الدولار الجمركي يكون عند حوالى 90 % من سعر العملة في السوق.

وأضاف الجارحي في اتصال هاتفي مع رويترز أن قرار تخفيض سعر الدولار الجمركي جاء “اتساقا مع تحرك سعر العملة نزولا خلال الفترة الماضية”.

ودار سعر تداول الدولار في البنوك المصرية بين 17.90 17.95 جنيه في الأسابيع القليلة الماضية انخفاضا من 18.10 و18.15 جنيه قبل تلك الأسابيع .

