المالية: تخصيص نسبة من أرصدة الصناديق للخزانة العامة يدعم موارد الدولة

مها أبوودنقالت وزارة المالية، إنه في إطار تنامي بعض أرصدة الصناديق الخاصة، وما تعاني منه خزانة الدولة من عجز في مواردها فإن مشروع القانون يتضمن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، بهدف دعم موارد الدولة ومواجهة زي

مها أبوودن

قالت وزارة المالية، إنه في إطار تنامي بعض أرصدة الصناديق الخاصة، وما تعاني منه خزانة الدولة من عجز في مواردها فإن مشروع القانون يتضمن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، بهدف دعم موارد الدولة ومواجهة زيادات الإنفاق الحكومى على بند المصروفات.

يأتى ذلك في إطار الموافقة النهائية لمجلس النواب على مشروع قانون ايلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة للخزانة العامة، تمهيدًا للتصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن مشروع القانون تضمن أن تؤول نسب تتراوح من 5% إلى 15% إلى الخزانة العامة للدولة من أرصدة الصناديق التي تزيد عن 5 ملايين جنيه، وكذا نسبة 25% من من أرصدة الفوائض المُرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية، ومن المستهدف أن تحقق النسب المقررة على أرصدة تلك الصناديق ما يبلغ 4.3 مليار جنيه كموارد إضافية للخزانة العامة للدولة في موازنة العام المالي 2018/2019.

وفي إطار تشجيع الدولة للبحث العلمي والمشروعات البحثية وإيمانًا من وزارة المالية بمراعاة البعد الاجتماعي ومساندة منظومة الرعاية الصحية فإنه وبموجب مشروع هذا القانون بأنه سيتم استثناء المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية، ومشروعات الإسكان الاجتماعي من النسب التى تؤول للخزانة من ارصدة الصناديق والحسابات الخاصة.

كما يلزم القانون الجهات المشار إليها بتوريد النسب المنصوص عليها في خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض من البنك المركزي، وفي حال عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يحق لوزارة المالية بموجب القانون خصم هذه النسبة مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.