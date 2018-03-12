المالية تختار تحالفا من 4 بنوك عالمية لإدارة سندات اليورو

مها أبوودن:اختارت وزارة المالية تحالفا من 4 بنوك استثمار عالمية؛ لإدارة طرح سندات مقومة باليورو الأوروبي في الأسواق الدولية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.وكشف وزير المالية عمرو الجارحي لـ"المال"، أن التحالف يضم كلا من "بي إن بي باريبا الفرنسي، ودويتشة الألماني، وإنتيسا سان باولو الإيطالي و

مها أبوودن:

اختارت وزارة المالية تحالفا من 4 بنوك استثمار عالمية؛ لإدارة طرح سندات مقومة باليورو الأوروبي في الأسواق الدولية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكشف وزير المالية عمرو الجارحي لـ”المال”، أن التحالف يضم كلا من “بي إن بي باريبا الفرنسي، ودويتشة الألماني، وإنتيسا سان باولو الإيطالي وستاندارد شارترد”.

وتعتزم الحكومة طرح سندات مقومة باليورو في البورصات العالمية بقيمة تتراوح بين مليار إلي مليار ونصف يورو، لتمويل عجز الموازنة، وهي المرة الأولي التي تطرح فيها الحكومة سندات من هذا النوع.

وجدير بالذكر أن البنوك التي تم اختيارها تعد من كبرى البنوك الأوروبية ومنها من له مركز حاليا بمصر، ومن المقرر استعانة وزارة المالية في إجراءات اصدار السندات باليورو بخدمات كل من مكتب المستشار القانوني المحلى “مكتب التميمي ومشاركوه” وكذا مكتب المستشار القانوني الدولي (Dechert) والذين سبق مشاركتهما في إجراءات طرح السندات الدولارية التي تم إصدارها بقيمة 4 مليارات دولار خلال شهر فبراير 2018.

وكانت الحكومة قد طرحت سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار في الأسواق العالمية الشهر الماضي لنفس الغرض.