المالية: تحويل 653.3 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 45 شهرًا‎‎

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن الخزانة العامة للدولة انتهت من تحويل مبلغ 653.3 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 45 شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن.

وأكد الوزير، أنه جار الاستمرار في تحويل المبالغ المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وقد تم تخصيص 202 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل بمعدل نمو سنوي 6%، ضمن اتفاق فض التشابكات، مقارنة بـ 190.5 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي.

ولفت إلى أن الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل 1.6 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحلول عام 2026.

وأوضح أن الخزانة العامة للدولة سوف تُسدد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على مدار 50 عامًا هي مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من 2019.

وأشار إلى أن الحزمة الأخيرة لتحسين الأجور تضمنت تخصيص 55 مليار جنيه لزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من شهر أبريل الحالى، على نحو يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتقليل حدة الآثار التضخمية الناتجة عن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، مع تبعات الحرب في أوروبا.