اقتصاد وأسواق

المالية : تحويل 5 ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى «ميزة»

بمشاركة 9 بنوك والهيئة القومية للبريد
منى عبدالباري 2:45 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20 2:45 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قال عماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، إن الوزارة تستهدف تحويل ما يقرب من ٥ ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى كروت «ميزة» مجانًا.

المرحلة التجريبية الثانية لا يتجاوز ٥ آلاف بطاقة

لافتًا إلى أن نصيب كل وحدة حسابية (الوزارات والهيئات الحكومية) بالمرحلة التجريبية الثانية لا يتجاوز ٥ آلاف بطاقة، لاختبار الآليات وتلافى أي ملاحظات قبل تعميم التجربة بكل الجهات الإدارية بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة.

اقرأ أيضا  «المالية»: مبادرة جديدة لسداد مستحقات المصدرين المتأخرة نقدا‎

ومن جانبها أكدت داليا فوزى، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، أن كلاً من بنوك: «مصر، والأهلي، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي الدولي، والإمارات دبى الوطني، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجاري الدولي»، والهيئة القومية للبريد، اختار وحدة حسابية بالجهات الإدارية المتعاقد معها لإجراء المرحلة التجريبية الثانية في ١٠ محافظات لتحويل البطاقات الحكومية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى كروت «ميزة»، التي تُعد الأحدث تكنولوجيًا في العالم، وتقدم مزايا عديدة بخلاف الخدمات البنكية.

اقرأ أيضا  المالية : دراسة إنشاء منصة فواتير للمتحصلات الحكومية عبر الإنترنت‎

 

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم منى عبدالباري

ملف الكاتب منى عبدالباري

اقرأ أيضاً

المالية: تحويل 28 ألف بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى «ميزة»

منى عبدالباري 11:05 ص, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

السلاسل التجارية المشاركة : «ما يغلاش عليك» جاءت في الوقت المناسب لمواجهة ركود السوق

منى عبدالباري 11:29 ص, الأثنين, 28 سبتمبر 20

المالية: باب المشاركة مازال مفتوحًا للسلاسل التجارية في «مايغلاش عليك»

منى عبدالباري 10:41 ص, الأثنين, 28 سبتمبر 20

الضرائب : إلزام الأشخاص الطبيعيين بتقديم الإقرارات الضريبية إليكترونيا بداية يناير 2021

منى عبدالباري 12:30 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20

4 وزراء يكرمون 9 شركات الأعلى مبيعا في مبادرة «ما يغلاش عليك»

منى عبدالباري 11:39 ص, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20

المالية توضح التعريفات الجمركية بعد التعديلات الجديدة

منى عبدالباري 11:46 ص, الأحد, 20 سبتمبر 20