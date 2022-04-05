أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن الخزانة العامة للدولة انتهت من تحويل 465.4 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 33 شهرا، ليصل إجمالي ما تم تحويله من الخزانة لصندوق “المعاشات والتأمينات” 510.5 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل.

وقال الوزير في تصريح له اليوم “إن ذلك يأتي في ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.