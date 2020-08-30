«المالية» تحصل على قرض بملياري دولار الأسبوع الحالي

يعتزم تحالف مصرفى يضم بنوكًا عربية وعالمية صرف قرض بقيمة مليارى دولار لصالح وزارة المالية خلال الأسبوع الحالى، وذلك عقب موافقة البرلمان وتوقيع عقود الانتهاء من جميع الإجراءات المسبقة للسحب.

وضاعفت الحكومة المصرية قيمة القرض إلى مليارى دولار بدلًا من مليار دولار كانت قد طلبت من بنكى «أبوظبى الأول» و«الإمارات دبى» الإماراتيين، تدبيره قبل شهرين تقريبًا بغرض سد فجوة التمويل للعام المالى الحالى 2020/2021.

وتتضمن السيولة التى ستحصل عليها وزارة المالية شريحة تسهيلات وفق مبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة 510 ملايين دولار.

وقالت مصادر على صلة بالتمويل لـ«المال» إن التحالف المشارك فى تدبير القرض يضم ما يقرب من 12 بنكًا عربيًا وعالميًا بينها، «أبوظبى الأول» و«الإمارات دبى» بصفتهما المرتبين بجانب بنوك، المشرق، إتش إس بى سى، سيتى، ميتسوى سوميتومو، ABC البحرين.

وأضافت المصادر أن وزارة المالية قامت باستيفاء كل الشروط والإجراءات المسبقة للسحب، وبالتالى من المقرر أن يتم تحويل قيمة القرض إلى حساباتها لدى البنك المركزى المصرى خلال الأسبوع الحالى (ربما اليوم أو غدًا الثلاثاء).

وأكدت المصادر أن الاتفاقية تبرهن على ثقة البنوك العربية والعالمية بالاقتصاد المصرى، وقدرته على التعافى من تداعيات جائحة كورونا، مشيرة إلى أنها أول اتفاقية تمويل تجارى يتم تدبيرها من البنوك العالمية مباشرة لصالح وزارة المالية.

وتحصل الوزارة على التسهيلات الائتمانية لمدة عام واحد فقط، بغرض تمويل الفجوة المالية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد فى موازنة العام المالى الحالى 2020/2021.

ووفقًا لشروط الاتفاقية التى كشفها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، والذى نشرته «المال» مؤخرا» فإن وزارة المالية ستتحمل معدل فائدة يعادل الليبور (هو معدل العائد بين البنوك على الدولار فى سوق لندن، ويبلغ حاليًا %0.25 لفترة 3 أشهر، مضافًا إليه هامشًا يبلغ 365 نقطة أساس، على أن تسدد الفائدة بشكل ربع سنوى.

وتنص شروط الاتفاقية على أن تقوم وزارة المالية بسداد قيمة القرض دفعة واحدة فى نهاية المدة المقدرة بعام واحد فقط.

ولعب مكتب بيكر آند ماكنزى تولى دور المستشار القانونى لوزارة المالية، فيما قدم مكتب دانتن الدولى الاستشارات للبنكين الإماراتيين.

ويعمل بنك أبو ظبى الأول فى السوق المصرية منذ عام 1976، وينتشر فى 18 دولة، فيما يعمل بنك الإمارات دبى الوطنى فى نحو 13 دولة، واقتحم السوق المصرية عام 2013 عبر الاستحواذ على بنك بى إن بى باريبا، ويسعى حاليًا للاستحواذ على وحدة بنك بلوم فى مصر لتعزيز توسعاته.