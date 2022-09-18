المالية: تحديث آلية مدفوعة المواطن لتشمل القيم الأقل من 10 آلاف جنيه

قالت وزارة المالية، إنه تم تحديث آلية «مدفوعة المواطن» لتشمل المدفوعات الأقل من عشرة آلاف جنيه، وبحد أدنى أربعة آلاف جنيه من خلال مكاتب البريد المصري على أن يتم ذلك من خلال إعطاء المواطن أمر توريد مطبوع مستخرج من ماكينات التحصيل «GPOS» أو من على منظومة «GPS»، ويستمر تحصيل مدفوعة المواطن للقيم أكبر من 10 آلاف جنيه بنفس الآلية من خلال فروع البنوك أو مكاتب البريد المصري.

“المدفوعة” تمتد مظلتها لـ4 آلاف مكتب بريد و38 فرع بنك

أضافت الوزارة في بيان اليوم، أن آلية «مدفوعة المواطن» تمتد مظلتها إلى 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية إضافة إلى فروع البنوك العاملة في السوق المصري وعددها 38 بنكًا.

وأكدت الوزارة على تحفيز المواطنين على السداد الإلكتروني للمدفوعات الحكومية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، والتحول نحو «مصر الرقمية»، وتحقيق أهداف الشمول المالي، والتيسير على المواطنين بتقديم الخدمات الإلكترونية دون فرض أي أعباء أو عمولات إضافية، على نحو يُسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية، وزيادة معدلات التوظيف.