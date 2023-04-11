«المالية» تحدد الموعد النهائي للاعتداد بالفاتورة الإلكترونية وإلغاء الورقية

قال جون سعد، الخبير الضريبى، إن وزارة المالية أعلنت كل تفاصيل تطبيق الفاتورة الإلكترونية، وتم نشر الأمر، في الجريدة الرسمية، خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح سعد أن الوزارة حددت آخر شهر يوليو المقبل موعدًا لعدم الاعتداء بالفواتير الورقية نهائيًّا، ولن يعتدّ بعد ذلك التاريخ إلا بالفواتير الإلكترونية فقط.

كما حددت وزارة المالية، وكذلك مصلحة الضرائب المصرية، الشكل النهائى للإيصال الإلكترونى بكل بنوده ومحتوياته؛ والتي تشمل سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي، حال بيع سلعة وإصدار فاتورة بالدولار

كما اشترطت الكشف عن كود الخدمة أو السلعة؛ وتحديد المشتري عند إصدار الفاتورة.

معلومات مهمة

كما تحدد البيانات الخاصة بالإيصال الإلكترونى للمهنيين (المحامين والمحاسبين والمهندسين) كل المهنيين.

وأكدت المالية أنه يتم تطبيق تلك الإجراءات عند حساب الأرباح التجارية للشركات والأفراد المخاطَبين بتطبيق الفاتورة الإلكترونية.