المالية تجري حركة ترقيات بعدد من المنافذ الجمركية

أصدرت وزارة المالية قرارات بحركة ترقيات محدودة بعددا من المنافذ الجمركية، وذلك عبر القرار الوزاري رقم 196 لسنة 2022 الصادر عن الدكتور محمد معيط، بالاضافة إلى قرار رئيس مصلحة الجمارك ” الشحات غتوري ” رقم ٤٩٩ لسنه ٢٠٢٢ والخاص ببعض الوظائف المختلفة بالمنافذ الجمركية.

ونص قرار وزير المالية رقم 196 لسنة 2022 بندب محمود سعد عبد الحميد طنطاوي مديرا عاما للإدارة العامة لمكتب رئيس المنطقة الشرقية بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية، كما نص القرار على ندب محمد لطفي عامر غزال مديرا عاما للادارة العامة للفروع لجنوب سيناء بالإدارة المركزية لجمارك سيناء بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية.

كما تم تعيين عبد العال نعمان أبو زيد حسان مدير عام الإدارة العامة لجمارك الغردقة بالإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بالمنطقة الوسطي والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية، كما تم تعيين أحمد مصطفي أحمد عثمان مدير عام الإدارة العامة لجمارك اسوان بالإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بالمنطقة الوسطي والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية.

فيما تم ندب خالد أحمد محمد توفيق مدير عام الإدارة العامة للمنافذ بالإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية بالمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية، كما تم تعيين رضا السيد علي حسن مدير عام الإدارة العامة للتقييم بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بقطاع النظم والإجراءات الجمركية.

كما نص قرار الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك رقم ٤٩٩ لسنه ٢٠٢٢، ٢ بمنح عددا من موظفي المنافذ الجمركية من شاغلي المستويات الوظيفية التخصصية كبير باحثين والاولي ( أ ) تكرارى والكتابية والفنية وكبير كتاب والأولى ( أ ) تكراري والحرفية والدرجة الأولى والثانية الحرفية ( أ ) والخدمات المعاونة الثالثة ( أ ) من غير الوظائف القيادية والإدارة الاشرافية حافز بنسبة 5% من الاجر الوظيفي في نهاية يونيه المقبل بحد أدنى مبلغ ۱۰۰ جنيه وبحد اقصى 150 جنيه شهريا وذلك اعتبارا أول يوليو المقبل .

جاء ذلك بناءا على موافقة لجنة الموارد البشرية رقم ٢ لسنه ٢٠٢٢ والمعتمدة من السلطة المختصة لمعالى الدكتور وزير المالية .

قرار وزير المالية