«المالية» تجري تعديلا على بعض مواد اللائحة التنفيذية بقانون الجمارك

وافقت وزارة المالية على تعديل بعض البنود التي يتم تطبيق الاعفاء الجمركي عنها بالنسبة للسياح والعابرين خاصة بند المشروبات الكحولية والسجائر.

وأصدرت وزارة المالية في هذا الشأن القرار رقم 307 لسنة 2023 ليتم بموجبه تعديل المادة 73 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك .

وتضمنت تلك المادة 6 بنود يتم تطبيق اعفاء عنها بالنسبة للسياح والعابرين، حيث اختص التعديل بالبند السادس من تلك المادة.

ونص القرار الجديد على أن يستبدل بنص البند (أ/6 ) من المادة (73) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك ليكون ” ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصى من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية وذلك خلال (48) ساعة من وصول الراكب بما لا يجاوز مبلغ (200) دولار أمريكي، على ألا يجاوز ما يسمح له بشرائه من أصناف المشروبات الروحية عن عدد (3) لتر على الأكثر بشرط أن يسدد عن اللتر الأول والثاني نسبة 1 من الضريبة الجمركية المستحقة وأن يسدد نسبة 25% من الضريبة الجمركية المستحقة عن اللتر الثالث وبحد أدنى (13 ) دولارًا أو ما يعادله عن كل لتر ، و 2 رطوشة سجائر، ويسمح له باستبدال (1) لتر فقط من المشروبات الروحية بعدد واحد كرتونة من البيرة ، ويعامل من لديه جواز سفر خاص بحرى وجواز سفر خاص نفس المعاملة ، على أحد الجوازين، وفي حالة استحقاق أحد أفراد الأسرة أو كلها للإعفاء المقرر بهذا البند يمنح حد الإعفاء لكل منهما على حدة ، ولا يجوز جمع قيمة الإعفاء في شيء واحد”.

وكان ينص هذا البند باللائحة التنفيذية على ” ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصى من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية وذلك خلال (48) ساعة من وصول الراكب بما لا يجاوز مبلغ (200) دولار أمريكي، على ألا يجاوز ما يسمح له بشرائه من أصناف المشروبات الروحية عن عدد (2) لتر على الأكثر بشرط سداد نسبة 1% من الضريبة الجمركية المستحقة وبحد أدني 13 دولار عن كل لتر أو ما يعادله بالجنية المصري و2 خرطوشة سجائر، ويسمح له باستبدال (۱) لتر فقط من المشروبات الروحية بعدد واحد كرتونة من البيرة ، ويعامل من لديه جواز سفر خاص بحرى وجواز سفر خاص نفس المعاملة ، على أحد الجوازين، وفي حالة استحقاق أحد أفراد الأسرة أو كلها للإعفاء المقرر بهذا البند يُمنح حد الإعفاء لكل منهما على حدة ، ولا يجوز جمع قيمة الإعفاء في شيء واحد”.