المالية تجدد آليات صرف الرواتب إلكترونيًّا

مها أبوودن

جددت وزارة المالية الآليات الخاصة بشأن منظومة دفع الرواتب إلكرتونيًا، بسبب ما كشفته من تلاعبات فى الصرف شملت إدراج مبالغ مالية لعمال على بطاقات زملاء لهم أو بطاقات بنكية لا تخصهم.

وأصدرت الوزارة، ممثلة فى قطاع الرقابة على الحسابات الحكومية برئاسة عماد عواد، منشورًا طلبت فيه الالتزام بصرف مستحقات كل عامل على بطاقته الحكومية البنكية الصادرة له من البنك المتعاقد مع جهة عمله الإدارية وحظرت نهائيًّا صرف مستحقات أيٍّ من العاملين على بطاقة أحد زملائه أو على بطاقة حكومية لا تخصه.

ونص المنشور على تحويل مستحقات العاملين المحولين بنوك “قروض أو حسابات شخصية ” على حساباتهم البنكية الخاصة بهم والمعتمدة لدى الوحدة الحسابية.

ونص أيضًا على أنه فى حال حدوث عارض لبطاقة أحد العاملين أو حسابه البنكى فإنه يرخص للعامل ولمدة شهر واحد فقط لتصويب أوضاعه وبعد موافقة السلطة المختصة بصرف مستحقاته عن طريق أمر دفع البريد المصرى باسم هذا العامل ورقمه القومى ويحظر نهائيا صرف مستحقاته عن طريق صراف الجهة.

وقصر المنشور حالات الصرف بأوامر دفع إلكترونى على الحالات التى يتعذر فيها صرف مستحقات العاملين إلكترونيا على أن يقوم الصراف بتسليم هذه المستحقات لاصحابها بالطرق الرسمية وعلى الا تزيد المدفوعة على 5 آلاف جنيه فى الأسبوع، وعلى الجهات التى تزيد مدفوعاتها عن هذا الحد بصفة متكررة التقدم بطلب لزيادة هذا الحد الى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية لتقرير هذه الزيادة وبما لا يجاوز الـ 30 الف جنيه فى الأسبوع.

