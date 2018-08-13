المالية تتيح 4.5 مليار جنيه لـ 4 جهات في يوليو

مها أبوودن اعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 4.5 مليار جنيه عن شهر يوليو 2018 لهيئة السلع التموينية وهيئة السكك الحديدية والهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة الوطنية للإعلام.تضمنت الإتاحات مبلغ 3 مليارات و750 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية وذلك قيمة

مها أبوودن

اعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 4.5 مليار جنيه عن شهر يوليو 2018 لهيئة السلع التموينية وهيئة السكك الحديدية والهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة الوطنية للإعلام.

تضمنت الإتاحات مبلغ 3 مليارات و750 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية وذلك قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر يوليو 2018،

وجدير بالذكر أنه تم إصدار ضمانات بمبلغ 67.9 مليون دولار لشراء 295 ألف طن قمح مستورد.

وتم إتاحة مبلغ 273 مليون و750 ألف جنيه لتلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة} ألبان صناعية، ايودات البوتاسيوم، كبسولات فيتامين (أ) للأطفال والامهات {، كما تم إتاحة مبلغ 61 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي عن شهر يوليو 2018 كدعم لكل من المرأة المعيلة والطلاب والاطفال دون السن المدرسي.

وشملت الإتاحات ايضا مبلغ 220 مليون جنيه للهيئة الوطنية للأعلام حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه العاملين عن شهر يوليو 2018، كما تم إتاحة 2.6 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهر يوليو 2018.

بالإضافة الي اتاحة مبلغ 98.5 مليون جنيه للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وذلك لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهر يوليو 2018، كما تم إتاحة مبلغ 62.5 مليون جنيه قيمة الدعم المستحق للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن شهر يوليو 2018 لتتولي الشركة القابضة توزيعها على الشركات التابعة لها.