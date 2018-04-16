المالية تتيح 4.5 مليار جنيه لـ 4 جهات حكومية في مارس

مها أبوودن اعتمد عمرو الجارحي وزير المالية عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 4.5 مليار جنيه عن شهر مارس 2018 لهيئة السلع التموينية وهيئة السكك الحديدية والهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة الوطنية للإعلام.تضمنت الإتاحات مبلغ 4 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية وذلك قيمة الدعم ال

مها أبوودن

اعتمد عمرو الجارحي وزير المالية عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 4.5 مليار جنيه عن شهر مارس 2018 لهيئة السلع التموينية وهيئة السكك الحديدية والهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة الوطنية للإعلام.

تضمنت الإتاحات مبلغ 4 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية وذلك قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر مارس 2018.

وجدير بالذكر أنه تم إصدار ضمانات بمبلغ 129.20مليون دولار لشراء 535.0 ألف طن قمح مستورد.

وشملت الإتاحات أيضا مبلغ 220 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه العاملين عن شهر مارس 2018.

كما تم إتاحة مبلغ 60.6 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي عن شهر مارس 2018 كدعم لكل من المرأة المعيلة والطلاب والأطفال دون السن المدرسي.



كما تم إتاحة مبلغ 98.5 مليون جنيه الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وذلك لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهر مارس 2018.

كما تم إتاحة مبلغ 62.5 مليون جنيه الدعم المستحق للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن شهر مارس 2018 لتتولى الشركة القابضة توزيعها على الشركات التابعة لها.

وتضمنت الإتاحات مبلغ 90.5 مليون جنيه منهم 69.3 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر كدعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية عن شهر فبراير 2018 ومبلغ 21.2 مليون جنيه لدعم اشتراكات طلبة المدارس والجامعات والمعاهد العليا على خطوط مترو الانفاق عن شهر فبراير 2018.

و تم إتاحة مبلغ 4.3 مليون جنيه مرتبات للعاملين بشركات الري الثلاثة (شركة الكراكات المصرية، شركة الري للأشغال العامة، الشركة المصرية للري والصرف والانشاءات المدنية) التابعة للشركة القابضة للري والصرف عن شهر مارس 2018.

كما تم إتاحة 2.6 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهر مارس 2018.