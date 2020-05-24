اقتصاد وأسواق

«المالية» تتوقع بلوغ الدين العام 5.7 تريليون جنيه العام المالي الجديد

يتوزع 4.8 تريليون جنيه دين محلي و 873 تريليون جنيه دين خارجي
منى عبدالباري 3:56 م, الأحد, 24 مايو 20 3:56 م, الأحد, 24 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تتوقع وزارة المالية المصرية أن يصل إجمالي الدين العام في السنة المالية القادمة 2020 – 2021، لنحو 5.7 تريليون جنيه، يمثل نحو 83% من إجمالي الناتج المحلي.

يتوزع 4.8 تريليون جنيه دين محلي و 873 تريليون جنيه دين خارجي

وتقول الوزارة إن الدين سيتوزع بواقع 4.8 تريليون جنيه دين داخلي، يمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي، و873 مليار جنيه دين خارجي بواقع 12.8% من التانج المحلي الإجمالي.

وتتوقع الوزارة وفقا لموازنة المواطن العام 2020- 2021 بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه، مقسمة بواقع 517.2 مليار جنيه فوائد محلية، و48.8 مليار جنيه، فوائد أجنبية.

وتستهدف الموازنة الجديدة السيطرة على مدفوعات الفوائد لتتراجع بـ 0.6% وذلك لأول مرة منذ سنوات طويلة.  

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم منى عبدالباري

ملف الكاتب منى عبدالباري

اقرأ أيضاً

«المالية» تتوقع تمويلًا محليًا بـ892 مليار جنيه العام الجديد

منى عبدالباري 4:08 م, الأحد, 24 مايو 20

المالية : زيادة 8.8% في مصروفات موازنة 2021 لمواجهة تداعيات «كورونا»

منى عبدالباري 2:20 م, الأحد, 24 مايو 20

طارق شوقي: لا مساس بمجانية التعليم و109 مليارات مخصصات بالموازنة المطروحة

جهاد سالم 12:46 ص, الخميس, 7 مايو 20

المالية : 10% نموا متوقعا لإيرادات “القيمة المضافة” في 2021

منى عبدالباري 12:29 م, الأحد, 26 أبريل 20

المالية : 14% تراجعًا متوقعًا بإيرادات التجارة الدولية 2021

منى عبدالباري 11:45 ص, الأحد, 26 أبريل 20

المالية: 7 قطاعات تدعم النمو الاقتصادى المُتوقع 2020-2021

منى عبدالباري 11:20 ص, الأحد, 26 أبريل 20