«المالية» تتوقع بلوغ الدين العام 5.7 تريليون جنيه العام المالي الجديد

تتوقع وزارة المالية المصرية أن يصل إجمالي الدين العام في السنة المالية القادمة 2020 – 2021، لنحو 5.7 تريليون جنيه، يمثل نحو 83% من إجمالي الناتج المحلي.

يتوزع 4.8 تريليون جنيه دين محلي و 873 تريليون جنيه دين خارجي

وتقول الوزارة إن الدين سيتوزع بواقع 4.8 تريليون جنيه دين داخلي، يمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي، و873 مليار جنيه دين خارجي بواقع 12.8% من التانج المحلي الإجمالي.

وتتوقع الوزارة وفقا لموازنة المواطن العام 2020- 2021 بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه، مقسمة بواقع 517.2 مليار جنيه فوائد محلية، و48.8 مليار جنيه، فوائد أجنبية.

وتستهدف الموازنة الجديدة السيطرة على مدفوعات الفوائد لتتراجع بـ 0.6% وذلك لأول مرة منذ سنوات طويلة.