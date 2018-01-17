المالية تتلقى طلبات تحالفات أجنبية ومحلية لإقامة أول ميناء جاف

مها أبوودنتلقت اللجنة العليا للمشاركة بين القطاعين العام والخاص «PPP» بوزارة المالية، عشرات الطلبات من شركات وتحالفات محلية وأجنبية، أبدت اهتماما بتنفيذ أول ميناء جاف بنظام المشاركة، والذى سيقام بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان.قال تامر وجيه، المسئول بوحدة المشاركة بوزارة ا

مها أبوودن

تلقت اللجنة العليا للمشاركة بين القطاعين العام والخاص «PPP» بوزارة المالية، عشرات الطلبات من شركات وتحالفات محلية وأجنبية، أبدت اهتماما بتنفيذ أول ميناء جاف بنظام المشاركة، والذى سيقام بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان.

قال تامر وجيه، المسئول بوحدة المشاركة بوزارة المالية لـ«المال»، إنها تلقت الدراسات المبدئية التى أجراها مستشار الطرح الخاص بالمشروع منذ بضعة أسابيع، وأعدت تقريرا حولها، وأحالته إلى اللجنة العليا بمجلس الوزراء، التى قررت بدورها طرح المشروع على الشركات بنظام «PPP».

ووفقا للمنشور على الموقع الرسمى للوحدة على شبكة الإنترنت، فإن مكتب «ماذرز» هو المستشار المالى، ومكتب آلن آند أوفرى للجانب القانونى، وشركة رندل للأمور الفنية، ومكتب سريّ الدين وشركاه للاستشارات القانونية كمستشار محلى، وشركة ميناريل كمستشار فنى وبيئى محلي.

وأضاف وجيه أن الوحدة ستتمكن من تحديد أعداد الشركات والتحالفات الراغبة فى المنافسة على المشروع، يوم 7 مارس المقبل، بعد غلق باب التقدم واكتمال شكل التحالفات التى ترغب فى المنافسة فى شكل كونسرتيوم.

وكان الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أعلن منذ شهرين، أنه اجتمع مع الوحدة المركزية بوزارة المالية للمشاركة مع القطاع الخاص؛ لاستعراض خطوات طرح أول ميناء جاف فى مصر، فى مدينة السادس من اكتوبر قبل العرض على اللجنة العليا لمشاركة القطاع العام والخاص.

وكان وزير النقل هشام عرفات اشار فى تصزيحات سابقة إلى انتهاء دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع بتمويل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

وأضاف أن الميناء سيُطرح بعد موافقة اللجنة العليا لمشاركة القطاع العام والخاص، بمجلس الوزراء والانتهاء من جميع الإجراءات بنظام المزايدة العلنية، يعقبه طرح مركز لوجيستى على مساحة 300 فدان للتكامل مع الميناء الجاف.

وسيتولى التحالف الفائز تصميم وتمويل وبناء وتجهيز وتشغيل وصيانة واستغلال الميناءالجاف الجديد.

ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية ش.م.م (إم تى آى) توقع عقد توزيع مع ثانى أكبر شركة فى العالم لانتاج الاجهزة المنزلية بى.إس. إتش جروب

أعلنت شركة ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية ش.م.م (إم تى أي» اليوم عن توقيع عقد توزيع مع شركة بي.إس. إتش جروب الرائدة فى مجال الابتكار فى اوروبا وثانى أكبر منتج فى العالم للاجهزة المنزلية، ومن المقرر أن تبدأ المبيعات خلال شهر فبراير 2018 ومن المتوقع أن تضيف ما يزيد عن 200 مليون جنيه مصرى إلى إيرادات الشركة فى عام 2018.

وقال السيد خالد محمود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إم تى أي، أن «اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وأوروبا، سوف تسمح لنا أن تقدم العلامة التجارية بوش إلى السوق المصرى بأسعار تنافسية مقارنة مع غيرها من العلامات التجارية فى السوق، وتهدف الشرةك إلى الوصول إلى قاعدة أوسع من المستهلكين من خلال تقديم تجربة شاملة متميزة للمستهلك فى مصر، وأعتقد أن هذا التعاون سوف يزيد المعروض من منتجاتنا وبالتالى سوف يزيد من حصتنا السوقية فى سوق الاجهزة المنزلية، ونأمل أن نواصل تعزيز هذا التعاون فى المستقبل.

وقال السيد نوريرت كلاين نائب الرئيس التنفيذى فى تركيا والشرق الأوسط وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة لشركة بي.إس.إتش جروب «نحن كشركة نؤمن أن هذه الخطوة الاستراتيجية مع هذه المنظمة ذات السمعة الطيبة إم تى أى مع أكثر من 40.000 منفذ بيع لها سوف تساعد على استمرارية زيادة حصتنا فى السوق المصري، مدفوعاً باحتياجات المستهلكين فى جميع أنحاء العالم، بوش تطمح إلى تحسين مستمر فى جودة الحياة للناس مع العلامات التجارية المتميزة والمنتجات المبتكرة والحلول المتفوقة، من المهم حقاً بالنسبة لنا سرعة الاستجابة للبيئة سريعة التغيير، وديمانيميكات السوق وتفضيلات المستهلك وستساعدنا هذه الشراكة بلا شك فى تحسين جودة الحياة للمستهلكين فى مصر».