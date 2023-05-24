المالية تبحث توقيع مذكرة تعاون لمنع الازدواج الضريبي وإقرار تيسيرات جمركية مع غينيا‎‎

قال وزير المالية دكتور محمد معيط، إن هناك مساع مستمرة في تعزيز فرص التعاون الثنائي بين مصر وغينيا، خاصة في الأنشطة الاقتصادية.

وأكد معيط استعداد الجانب المصري لتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفنى فى مجالات إدارة المالية العامة للدولة، وتطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وبحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم لمنع الازدواج الضريبي، وإقرار تيسيرات جمركية، إضافة إلى التنسيق المستمر حول حوافز تنشيط الحركة السياحية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء ثنائي بين الوزير وموسى سيسي وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط الغيني، بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية المصرى على هامش المشاركة فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ؛ للتباحث حول سبل تعميق العلاقات المشتركة، وآليات مواجهة الاقتصادات الأفريقية للتحديات الخارجية والداخلية.

وأكد وزير المالية، أن مصر تضع كل إمكانياتها وقدراتها وخبراتها في خدمة الأشقاء الأفارقة؛ فى إطار الحرص على دعم تطلعات الشعوب الأفريقية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة وشديدة الصعوبة التى تفرض تعظيم جهود التعاون فى الإنتاج الزراعي والصناعي، وتحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي، على نحو يسهم فى ضمان الاستغلال الأمثل للموارد الأفريقية، وتحقيق الاكتفاء القاري من السلع الأساسية؛ من أجل خلق سوق أفريقية موحدة للسلع والخدمات، وتشكيل سلاسل توريد أفريقية أيضًا تجعل قارتنا «سلة غذاء» ومصنعًا للعالم؛ وكذلك الحد من الآثار السلبية الضخمة الناتجة عن اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وما ترتب عليه من ارتفاع غير مسبوق فى أسعار الغذاء والوقود وتكلفة التمويل.