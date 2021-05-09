اقتصاد وأسواق

المالية تؤجل 7 عطاءات أذون وسندات خزانة بسبب أجازة عيد الفطر

تتراوح آجالها بين 3 أشهر و10 سنوات
منى عبدالباري 1:05 م, الأحد, 9 مايو 21 1:05 م, الأحد, 9 مايو 21

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قررت وزارة المالية المصرية تأجيل 7 عطاءات لأذون وسندات خزانة بآجال تتراوح بين 3 أشهر و 10 سنوات بسبب إجازة عيد الفطر المبارك،، على أن يتم طرحها عقب الإجازة مباشرة.

ونشرت الوزارة عبر موقعها الإليكتروني :”إنه نظرا لعطلة يوم الخميس 13 مايو، و الأحد 16 مايو 2021، فقد تقرر تأجيل عطاءات أذون وسندات الخزانة، للمواعيد التالية.

تتراوح آجالها بين 3 أشهر و10 سنوات

 وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم يوم الاثنين 17 مايو 2021 طرح 3 عطاءات اثنان منهم أذون خزانة بآجال 182 يوما، و 357 يوما، وعطاء سندات بأجل 5 سنوات.

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وتابعت سيتم يوم الثلاثاء 18 مايو، 4 طروحات منها أثنان لأذون بآجال 91 يوما، و 266 يوما، وسندات بآجال عامان، و 10 أعوام.

وتعول وزارة المالية على طروحات أذون وسندات الخزانة لسد جزء من الفجوة التمويلية، خلال العام المالي 2020-2021، والبالغة 987.6 مليار جنيه، يتم توفير نحو 13.2 مليار جنيه منها عبر الاقتراض الخارجى لتمويل الاستثمارات العامة، والباقى بنحو 974.4 مليار يتم تغطيته من خلال إصدار أذون وسندات على الخزانة العامة.

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وتتوقع الوزارة استثمارات أجنبية قيمتها 4.4 مليارات دولار في أذون الخزانة عقب دخول مصر مؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية للأسواق الناشئة في نوفمبر المقبل، والذي تعتزم مصر دخوله بـ 14 إصدار لسندات بالعملة المحلية قيمتها 24 مليار دولار.

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بقلم منى عبدالباري

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