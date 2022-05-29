«المالية»: تأثير رفع الفائدة على الدين غير مقلق لأن 85% منها سندات طويلة الأجل

قال محمد حجازي، رئيس وحدة الدين العام في وزارة المالية، إن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الدين أمر مسلم به، بسبب الأزمة العالمية وحالة التضخم التى ضربت جميع الأسواق.

وأضاف حجازى خلال كلمته بمؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2022» الذى تنظمه شركة «المال جى تى إم» تحت عنوان «نمــو يتحــدى المخاطـــر»، أن هناك تفاؤل نظرا لأن التأثير سيكون على أدوات الدين قصيرة الأجل “أذون الخزانة”، لكن الأمر لا يمثل قلقا على مصر لأن 85%من الديون طويلة الأجل “سندات خزانة”.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري في اجتماعهـا الخميس 19 مايو 2022، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25% و 12.25% و 11.75% على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.

وتُعد هذه المرة الثانية التي يقوم فيها المركزي المصري برفع أسعار الفائدة في عام 2022، حيث قام المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائى في 21 من مارس الماضي.