المالية: بدل مخاطر المهن الطبية لا يتم احتسابه ضمن وعاء الحد الأدنى للأجور (مستند)

كشفت الإدارة المركزية للتشريع المالي التابعة لوزارة المالية، أن بدل مخاطر المهن الطبية لا يتم احتسابه ضمن وعاء الحد الأدنى للأجور، وذلك عملا بأحكام البند 2 من المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرار رقم 2421 لسنة 2019 .

جاء ذلك حسب خطاب وزارة المالية لمديرية المالية لمحافظة سوهاج والتي طلبت الافادة بالرأي عما يتبع حيال احتساب بدل مخاطر المهن الطبية ضمن وعاء الحد الأدنى للأجور أو استبعاده من هذا الوعاء.

وخلال بداية أبريل الجاري، كشفت النقابة العامة للأطباء عن الزيادات المالية لكل أعضاء المهن الطبية من العاملين بالقطاع الحكومي، سواء في الراتب الأساسي أو بدل مخاطر أعضاء المهن الطبية، حيث تم زيادة أعضاء المهن الطبية المخاطبين بالقانون 14 لسنة 2014 ، منهم الأطباء البشريين وصيادلة وأطباء الأسنان وأخصائيين علاج طبيعى والتمريض والفنيين.

أوضحت نقابة الأطباء أنهم سيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% يتم احتسابها من أساس الراتب في 31 مارس 2023 ، وبحد أدنى 125 جنيها، وتضم إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من أول أبريل 2023 .

ومن ضمن الزيادات وجود حافز إضافي بفئات مالية مقطوعة 300 جنيه للدرجة الرابعة، و400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و500 جنيه للمدير العام أو ما يعادلها، ويكون هذا الحافز ضمن الأجر المتغير.

وأكدت أنه سوف يكون الحد الأدنى لإجمالي الزيادات السابقة ألف جنيه شهريًا، ومن المقرر زيادة قيمة بدل مخاطر المهن الطبية لتصبح بالنسبة للأطباء البشريين 1700 جنيه بدلا من 1225 جنيهًا، ولأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيى العلاج الطبيعى: 1300 جنيه بدلا من 875 جنيهًا، ولأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين 1200 بدلا من 790 جنيهًا.

وبالنسبة لفني التمريض والفنيين الصحيين 1100 بدلا من 700 جنيه، كما تم مضاعفة قيمة نوبتجيات السهر والمبيت، ومضاعفة قيمة حافز الطوارئ للمستحقين له، فيما بلغ حافز جودة بقيمة 300 جنيه شهريًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز البحثية.

كانت اللجنة الإجتماعية بنقابة الأطباء قد أعلنت عن الأنشطة التي قدمتها خلال شهر مارس الماضي في نواحي الدعم الاجتماعي للأطباء وأسرهم بإجمالي مبلغ أربعمائة وخمسة عشر وخمسمائة وخمسة عشر جنيهًا.

وقالت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية أن أحد أهم أنشطة اللجنة الاجتماعية المستمرة هي تقديم مختلف أشكال الدعم للأطباء وأسرهم في الأزمات ومنها تقديم الدعم المادي للعلاج والدراسة لأبناء الأطباء وحالات الوفاة الكارثية وبالأخص لشباب الأطباء.

وأعلنت الدكتورة إيمان سلامة أن اللجنة قدمت دعمًا ماليا لأسر اثنين من الأطباء شهداء كورونا بقيمة عشرون ألف جنيه، كما قدمت اللجنة الاجتماعية دعمًا ماليا للمساعدة في دراسة أبناء الأطباء خلال شهر مارس بقيمة مبلغ 244 ألف جنيه لعدد 65 من أسر الاطباء، وبالنسبة للدعم العلاجي قدمت اللجنة الاجتماعية في شهر مارس الماضي مبلغ وقدره مائة واحد وخمسون الف وخمسمائة وخمسة عشر جنيه دعما ماديًا للعلاج استفاد منها 31 فرد.