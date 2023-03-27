المالية: بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادات الجديدة 13 أبريل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة، وأصحاب الكادرات الخاصة، بالزيادات الجديدة التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرًا، اعتبارًا من 13 أبريل المقبل، قبل حلول عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بسرعة صرف حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة البالغة قيمتها 150 مليار جنيه، وفى إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ولفت في بيان اليوم، إلى أن تكلفة تعجيل صرف الزيادات الجديدة اعتبارًا من أبريل حتى يونيه 2023 تبلغ 40 مليار جنيه.