اقتصاد وأسواق

المالية : بدء دمج مأموريات ضرائب الدخل والقيمة المضافة على مستوى الجمهورية الشهر الجاري‎‎

بعد دمج مصلحة الضرائب على الدخل ومصلحة الضرائب على المبيعات فى مصلحة الضرائب المصرية
منى عبدالباري 1:46 م, السبت, 11 سبتمبر 21 1:46 م, السبت, 11 سبتمبر 21

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أعلن الدكتور ” محمد معيط وزير المالية “، أنه بعد دمج مصلحة الضرائب على الدخل ومصلحة الضرائب على المبيعات فى مصلحة الضرائب المصرية ، سيتم البدء هذا الشهر فى دمج مأموريات ضرائب الدخل ومأموريات القيمة المضافة على مستوى الجمهورية ، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة على المأموريات المدمجة للتسهيل على الممولين.

وأكد ” وزير المالية “، أن الوزارة تمضى بقوة فى سبيل الإسراع من مشروعات تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية مما تُسهم فى تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين بتبسيط وميكنة الإجراءات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى.

وأوضح ” وزير المالية ” أنه فى إطار استكمال مشروعات التطوير التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية، والتى تهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان تقديم الخدمات الضريبية بالسرعة والكفاءة المنشودة، سيتم تطبيق إجراءات دمج مأموريات القيمة المضافة ومأموريات الدخل التابعة لمنطقة القاهرة رابع ، فى ١٠ مأموريات مدمجة هذا الشهر.

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لافتاً إلى أن ذلك من شأنه توحيد جميع ملفات الممول الضريبية (دخل ، قيمة مضافة) فى مأمورية واحدة وهى المأمورية التى يتبعها النشاط الرئيسى للممول ، الأمر الذى سيؤدى إلى توحيد واجهة التعامل مع المصلحة ، و إتاحة التعاملات الإلكترونية من خلال شبكة الإنترنت، والتعامل بإجراءات موحدة وأسلوب متناسق على كافة الأوعية الضريبية، وكذلك توفير الجهد والوقت على الممولين ، حيث سيتم تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة التى ترتكز على ميكنة ودمج الأعمال الضريبية الرئيسية فى الـ ١٠ مأموريات المدمجة التابعة لمنطقة القاهرة رابع

وقال ” رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية “، إن المأموريات التى سيتم تطبيق الدمج عليها هى ١٤ مأمورية ليصبحوا بعد الدمج ١٠ مأموريات ، وهى مأمورية ضرائب السيدة زينب ( دخل )، ومأمورية ضرائب الخليفة ( دخل )، و مأمورية ضرائب الدرب الأحمر( دخل ) ، ومأمورية ضرائب المنيل( دخل ) ، ومأمورية ضرائب مصر القديمة ( دخل )، و مأمورية ضرائب دار السلام( دخل )، و مأمورية ضرائب البساتين( دخل )، و مأمورية ضرائب المعادي(دخل ) ، ومأمورية ضرائب حلوان(دخل )، مأمورية ضرائب 15مايو(دخل )، ومأمورية ضرائب مصر القديمــــة ( قيمة مضافة )، مأمورية ضرائب حلوان ( قيمة مضافة )، و مأمورية ضرائب المعادي( قيمة مضافة ، و مأمورية ضرائب السيدة زينب( قيمة مضافة ).

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وأشار ” عبد القادر “، إلى أنه بتطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة تتم إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبى الموحد لكل منهم و الذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وتقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية التى تصل إلى ٤٩ نموذجًا إلكترونيًا، كل وفقًا لنشاطه، سواءً للضريبة على الدخل، أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم والتحصيل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، وعلى ضوئها تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.

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وطالب ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” ممولى المأموريات التابعة لمنطقة القاهرة رابع بمتابعة الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب على فيسبوك وقنوات التواصل الاجتماعى لمعرفة آخر المستجدات.

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بقلم منى عبدالباري

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