المالية: باب المشاركة مازال مفتوحًا للسلاسل التجارية في «مايغلاش عليك»

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري «ما يغلاش عليك» تشمل جميع السلع «غير الغذائية»، وأنه يمكن لأى من السلاسل التجارية أن تشارك بكل أو بعض فروعها وبما تشاء من المنتجات المصرية المعمرة وغير المعمرة، فى هذه المبادرة .

ببعض أو كل فروعها

أعرب الوزير، خلال لقائه مع ممثلى كبرى السلاسل التجارية فى مصر بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، ومحمد عبدالفتاح مساعد الوزير لشئون الموازنة، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، عن تقديره لمن يبيعون بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالسوق المحلية، من خلال منافذ مبادرة «ما يغلاش عليك» لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ومساعدتهم فى تلبية احتياجاتهم من السلع المعمرة وغير المعمرة.

وأوضح أن الخزانة العامة للدولة تشارك بتوجيه دعم إضافى لأصحاب البطاقات التموينية وعددهم ٦٤,٥ مليون يبلغ ١٣ مليار جنيه، لافتًا إلى أنه يتم تحويل قيمة الدعم المقرر من الخزانة العامة للدولة لأصحاب البطاقات التموينية إلى التجار فى موعد أقصاه أربعة أيام عمل، بحيث تكون هذه المبالغ المالية فى حساباتهم البنكية يوم الإثنين أو يوم الخميس من كل أسبوع؛ حرصًا على سرعة دوران رأس المال وتحريك الاقتصاد.

وأشار إلى أنه يتم بالتنسيق مع وزارة التموين السماح لأصحاب البطاقات التموينية بالاستفادة من المبالغ المتبقية وغير المستخدمة من الدعم الشهري للسلع التموينية، بإضافتها إلى رصيدهم بمبادرة «ما يغلاش عليك» بدءًا من هذا الشهر، بحيث يمكن لهم شراء أى من السلع المعمرة وغير المعمرة المعروضة بمنافذ البيع التي تمتد بمختلف أنحاء الجمهورية، وقد تم تصميم النظام الإلكتروني الخاص بذلك.

يشار إلى أن مبادرة ما يغلاش عليك تم إطلاقها في 26 يوليو الماضي، وتستمر ثلاثة أشهر تنتهي في 26 أكتوبر.