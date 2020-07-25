اقتصاد وأسواق

المالية: انطلاق مبادرة «مايغلاش عليك» غدا بخصومات 20%

لتشجيع المنتج المحلى وتشمل الأجهزة المنزلية والملابس الجاهزة
منى عبدالباري 12:19 م, السبت, 25 يوليو 20 12:19 م, السبت, 25 يوليو 20

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كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية،  أنه سيتم غدا الأحد انطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، تحت شعار: «ما يغلاش عليك».

وأشار معيط الى أن الخصومات فى إطار المبادرة تصل إلى ٢٠٪، إضافة إلى دعم كل فرد بالبطاقات التموينية بمبلغ ٢٠٠ جنيه بحد أقصى ألف جنيه للبطاقة بتكلفة إجمالية ١٢,٢٥ مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة؛ للإسهام فى مساندة محدودى الدخل.

تشمل الأجهزة المنزلية والملابس الجاهزة والأثاث

وقال الوزير فى بيان اليوم إن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى تشمل الأجهزة المنزلية، والإلكترونية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، وغيرها.

وأوضح أن المبادرة تتيح الشراء الإلكترونى عبر الموقع الإلكترونى: «WWW.MOBADRA.GOV.EG»، وتسمح بالبيع بالتقسيط من خلال توفير تمويل للسلع بأسعار فائدة مخفضة بالتعاون مع بعض البنوك المصرية وشركات التمويل الاستهلاكى. 


ولفت إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والضمانات الكافية لإنجاح هذه المبادرة الرئاسية، حيث ستخضع للتقييم الشامل للتعرف على مدى تحقيق أهدافها بتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستهلاك باعتباره من أكبر مكونات الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة خطوط ومعدلات الإنتاج بالمصانع، وتوسيع قاعدة الشمول المالى.

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بقلم منى عبدالباري

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