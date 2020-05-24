«المالية» : انخفاض الفائدة على أدوات الدين الحكومية 2% العام المالي الجديد

قررت وزارة المالية خفض متوسط أسعار الفائدة على سندات وأذون الخزانة الحكومية العام المالي القادم إلى 13.5% مقارنة بـ 15.5% العام المالي الجاري.

61 دولارًا سعر متوقع لبرميل البترول

كما اعتمدت وزارة المالية بموازنة 2020- 2021 سعر 61 دولار لبرميل البترول مقابل مُقدر 68 دولارًا العام المالي الجاري، مرجعة هذه التوقعات إلى اعتمادها على متوسطات سعر عقود الشراء المستقبلية لخام برنت، وتوقع صندوق النقد لأسعار البترول في يناير 2020، وتوقعات عدد من المؤسسات الدولية.

ورجحت أيضا تراجعا كبيرا في سعر طن القمح الأمريكي إلى 199.5 دولار للطن، مقارنة بـ 214 دولار للطن العام المالي الجاري، مسترشدة في توقعاتها بـمتوسط سعر عقود الشراء المستقبلية المتداولة في البورصة العالمية، وتوقعات عدد كبير من المؤسسات الدولية.