المالية : اليوم بدء صرف مرتبات سبتمبر للعاملين بالدولة

تبدأ وزارة المالية اليوم صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر الجاري، حيث تم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على خمسة أيام خلال هذا الشهر، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وقال وزير المالية، دكتور محمد معيط في بيان اليوم إنه تم تحديد مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021، وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام خلال أكتوبر ونوفمبر، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، وكذلك الانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

قال طارق بسيونى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 24 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 25 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 26 أكتوبر، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 27 و28أكتوبر 2021.

وأشار إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 للعاملين فى 33 وزارة وهيئة يوم 23 نوفمبر، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 24 نوفمبر، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 25 نوفمبر، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومى 28 و29 نوفمبر.

ولفت إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 بدءًا من يوم 22 ويستمر حتى يوم 28 من ذات الشهر لكل العاملين بالدولة.

وأهاب وزير المالية بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا».