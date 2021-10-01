اقتصاد وأسواق

«المالية»: اليوم بدء التطبيق الإلزامي بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات الجمركية‎‎

لن يتم السماح بدخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من أكتوبر الحالى إلا عبر منظومة «ACI»
منى عبدالباري 8:50 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21 8:50 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21

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 قال الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة العامةإن المنظومة الجمركية تشهد طفرة غير مسبوقة، ترتكز على التوسع فى استخدام «الحلول التكنولوجية» لتقليص زمن الإفراج الجمركى وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتعزيز الحوكمة والتيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وتقليل تكلفة الاستيراد والتصدير لتحفيز الاستثمار.

ولفت إلى أنه في هذا الإطار، يبدأ اليوم الأول من أكتوبر 2021، التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية، ولن يتم السماح بدخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من أكتوبر الحالى إلا عبر منظومة «ACI».

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جاء ذلك فى حوار مفتوح لوزير المالية دكتور محمد معيط، وقيادات الوزارة مع المحررين الاقتصاديين، خلال ورشة العمل التى تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID».

حضر ورشة العمل الدكتورة رشا عبد الحكيم المستشار الاقتصادي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وديانا الضبع رئيس الاتصال الاستراتيجى بمشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

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بقلم منى عبدالباري

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