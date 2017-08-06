المالية: المصروفات تهزم الإيرادات بفارق كبير

كتبت مها أبوودن أعلنت وزارة المالية في تقرير لها أن المصروفات تغلبت على الإيرادات، مما نتج عنه ارتفاع فى العجز الكلى، رغم ما جاء من مؤشرات إيجابية فى التقرير المالى الشهرى الذى يقيس أداء السياسة المالية خلال الـ ١١ شهرا الممتدة فى الفترة بين يوليو حتى مايو ٢٠١٦ /٢٠١٧. وسجلت جملة المصروفات نحو ٧٨٧

كتبت مها أبوودن

أعلنت وزارة المالية في تقرير لها أن المصروفات تغلبت على الإيرادات، مما نتج عنه ارتفاع فى العجز الكلى، رغم ما جاء من مؤشرات إيجابية فى التقرير المالى الشهرى الذى يقيس أداء السياسة المالية خلال الـ ١١ شهرا الممتدة فى الفترة بين يوليو حتى مايو ٢٠١٦ /٢٠١٧.

وسجلت جملة المصروفات نحو ٧٨٧ مليار جنيه خلال الفترة يوليو مايو من العام ٢٠١٦ /٢٠١٧، تمثل ٢٣.١٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بنحو ٦٥٤.٩ مليار جنيه تمثل ٢٤.١٪ من جملة الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام المالى ٢٠١٥/ ٢٠١٦.

بينما سجلت جملة الإيرادات نحو ٤٧١ مليار جنيه تمثل ١٣.٨٪ من جملة الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بنحو ٣٥٦.٦ مليار جنيه تمثل ١٣.٢٪ من جملة الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام المالى ٢٠١٥ /٢٠١٦.

وقال التقرير إن السنة المالية الماضية شهدت حدوث عدد من المؤشرات الإيجابية، على رأسها زيادة الحصيلة الضريبية عن المستهدف بواقع ٣٠٪، فى ظاهرة تحدث للمرة الأولى فى تاريخ الموازنات، فضلا عن زيادة الاحتياطى النقدى إلى مستوى ٣٦ مليار دولار للمرة الأولى منذ سنوات.