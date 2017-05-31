المالية: اللائحة التنفيذية لدمغة البورصة خلال أيام

المال ـ خاص: قال مسئول بارز بوزارة المالية، إن وزارته تسعى لإصدار اللائحة التنفيذية المفسرة لضريبة الدمغة على تداولات البورصة، خلال أيام، وستشمل تحديد آليات تقييم أسهم «خارج المقصورة» وجهة خصم وتوريد الضريبة. وأكد المصدر أن من بين السيناريوهات الخاصة…

المال ـ خاص:

قال مسئول بارز بوزارة المالية، إن وزارته تسعى لإصدار اللائحة التنفيذية المفسرة لضريبة الدمغة على تداولات البورصة، خلال أيام، وستشمل تحديد آليات تقييم أسهم «خارج المقصورة» وجهة خصم وتوريد الضريبة.

وأكد المصدر أن من بين السيناريوهات الخاصة بآليات تقدير أسعار الأسهم، شهادة من محاسب مالى مستقل، مشيرا إلى أن الوزارة تستطلع آراء الجمعيات المهنية وكيانات المستثمرين فى هذا الصدد للوصول إلى أفضل آلية ممكنة.

وأقر مجلس النواب، فى أولى جلسات انعقاده منذ ساعات بعد الإجازة التشريعية، تطبيق ضريبة دمغة على تداولات البورصة بنسبة 1.25 فى الألف خلال السنة الأولى، ترتفع إلى 1.5 فى الألف بالسنة الثانية، ثم إلى 1.75 فى الألف خلال السنة الثالثة، مع تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة لمدة 3 أعوام.

قال ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، أكبر جمعية علمية متخصصة فى مجال الضرائب، إن إقرار قانون ضريبة الدمغة على البورصة مع تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية عليها منذ عدة ساعات من مجلس النواب، أنقذ الموقف المرتبك بسبب دخول فترة تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية منذ 17 مايو.

وقال محارم إن الفقرة التى نصت على التجاوز عن تحصيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية بدءا من 17 مايو وحتى تاريخ صدور التشريع الصادر اليوم، جاءت لتلافى الوقوع فى خطأ تحصيل الضريبة على الأوعية التى كانت ستخضع فور استئناف تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية، لاسيما صناديق الاستثمار نظرا لوضعيتها الخاصة التى تستلزم احتساب مخصص يومى للضريبة عليها وهو ما كان سيتسبب فى خضوع الآلاف للضريبة.

ومن المعروف أن تاريخ 17 مايو كان من المفترض أن يشهد بداية استئناف تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية مرة أخرى بعد انقضاء مهلة تأجيلها لمدة عامين.

واشتملت التعديلات التى صدرت من البرلمان على التجاوز عن تحصيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية بدءا من 17 مايو وحتى تاريخ صدور التشريع الخاص بتأجيلها لمدة 3 أعوام أخرى، وحدث ذلك بسبب إجازة المجلس التى منعت انعقاد جلسة عامة للتصويت على القانون حتى تاريخ أمس.

أما عن الملاحظات التى أبداها محارم، فتمثلت فى أن الشركات غير المقيدة بالبورصة الآن أصبحت تخضع لضريبتين هما ضريبة الأرباح الرأسمالية، وضريبة الدمغة، فى حين أن الأرباح الرأسمالية على الأسهم المقيدة تم تأجيلها لمدة 3 أعوام وهو ما يتسم بعدم العدالة.

وقال محارم إن تحديد قيمة السهم المقيد أمر سهل، وبالتالى فمن السهل احتساب قيمة ضريبة الدمغة المقررة عليه، فماذا عن أسهم خارج المقصورة غير معروفة القيمة؟، مطالبا وزارة المالية بضرورة الإسراع فى إصدار التعليمات أو اللائحة التنفيذية الخاصة بالتشريع الصادر من مجلس النواب لتلافى الوقوع فى أخطاء التقييم.