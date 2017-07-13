المالية: القيمة المضافة زاد حصيلة الموازنة وضاهى التشريعات الدولية

35 ٪ زيادة فى الحصيلة رغم أن مدة التطبيق لم تتخط الستة أشهر مها أبوودنأشاد تقرير أصدرته مؤسسة (فيتش ) للتصنيف السيادى، بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، ومن بينها قانون الضريبة على القيمة المضافة.ومن جانبه قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن وزارة المالية حينما فكرت فى ا



35 ٪ زيادة فى الحصيلة رغم أن مدة التطبيق لم تتخط الستة أشهر

مها أبوودن

أشاد تقرير أصدرته مؤسسة (فيتش ) للتصنيف السيادى، بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، ومن بينها قانون الضريبة على القيمة المضافة.

ومن جانبه قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن وزارة المالية حينما فكرت فى التحول من نظام ضريبة المبيعات الى نظام القيمة المضافة، كانت تخطط لوضع نظام ضريبى يضاهى الأنظمة الدولية، لاسيما أن الاصلاحات الضريبية هى من أهم الإصلاحات الاقتصادية التى تدعم جذب الاستثمارات.

وأضاف المنير أن الوزارة فى سبيل تمرير هذا التشريع واجهت صعوبات مقاومة صدوره دامت أكثر من ٨ سنوات، بل إن النسخة الأخيرة من هذا التشريع جاءت بعد صدور ٤ نسخ منه على مدار ٣ سنوات وحازت على إشادات من كل المؤسسات الدولية، وكذلك المهنيون والمستثمرون.

أما عن التطبيق، فقال المنير فى تصريحات لـ ( المال) إن التطبيق العملى للقانون، نتجت عنه زيادة بنحو ٣٥٪ فى الحصيلة الضريبية، رغم أن التطبيق العملى الفعلى له لم يزد على ستة أشهر عقب انتهاء الفترة الانتقالية الخاصة بتوفيق الأوضاع والتى دامت ٣ أشهر بعد صدور القانون فى سبتمبر الماضى.

وأكد أن نجاحه لم يتوقف عند المجهود المبذول فى اصدار التشريع فقط، ولكنه تخطاه الى الجهد فى اصدار اللائحة التنفيذية له، والتى حازت ايضا على اشادات دولية ومحلية عديدة ، فضلا عن صدور قرارات وزارية لتنظيم تحصيل الضريبة من عدد من الأنشطة مثل المطاعم، وكذلك بروتوكولات التحصيل من الأنشطة المهنية، كما أن الوزارة لازالت تسعى لاصدار عدد آخر منها بعد بروتوكولات المحامين والمهن التمثيلية.

وقامت مؤسسة فيتش للتقييم السيادى بإصدار تقرير عن اخر التطورات الاقتصادية والمالية بمصر بتاريخ 12 يوليو 2017، حيث أشادت بالتطورات الاقتصادية الأخيرة بمصر وبالأخص إقرار موازنة العام المالى 2017/2018 من قبل مجلس النواب وفق التقديرات المالية المستهدفة من قبل الحكومة والتي تهدف الى خفض العجز الكلى ومعدلات الدين العام وتحقيق فائض أولى لأول مرة منذ سنوات.

كما أشادت المؤسسة بالإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة مؤخرا وفي وقت مبكر من العام المالى الجديد (2017/2018) مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة وزيادة تعريفة الكهرباء للعام الرابع على التوالي.

كما تتوقع المؤسسة أن يساهم استكمال تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة فى زيادة الايرادات الحكومية بشكل ملحوظ خلال العام الحالى. وقد خلصت المؤسسة بأن استمرار وتيرة الإصلاح بمصر تؤكد التزام الحكومة ببرنامجها للإصلاح الاقتصادى وتدعم ثقة المؤسسة في قدرة وإرادة الحكومة على تحقيق المؤشرات الاقتصادية والمالية المستهدفة.