اقتصاد وأسواق

المالية: التطبيق الإلزامي للتسجيل المسبق للشحنات الجمركية يوليو المقبل

نظام التكويد للمنظومة الجديدة يدعم خفض زمن الإفراج الجمركي
منى عبدالباري 2:06 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21 2:06 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21

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قال إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة إن منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجمركية سيبدأ تطبيقه بشكل إلزامي يوليو المقبل.

وأضاف أن أي شحنة مستوردة يجب أن تحمل رقم شحن مسبق بدءًا من هذا التاريخ، وعدم وجود هذا الرقم يعني رفض الشحنة الجمركية.

وأكد أبو عيش أن نظام التكويد للمنظومة الجديدة يدعم خفض زمن الإفراج الجمركي، وأنه سيتم تعيين كوادر جديدة بمصلحة الجمارك لدعم وتغطية كافة المنافذ الجمركية لدعم المنظومة.

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جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته وزارة المالية اليوم حول منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجمركية.

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بقلم منى عبدالباري

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