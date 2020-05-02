اقتصاد وأسواق

«المالية» : البرلمان يوافق على زيادة الاستثمارات الحكومية 10 مليارات جنيه

280.7 مليار جنيه الاستثمارات الحكومية العام المالي 2020-2021
منى عبدالباري 11:58 ص, السبت, 2 مايو 20 11:58 ص, السبت, 2 مايو 20

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كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن موافقة مجلس النواب، الأسبوع الماضي، على قرار زيادة الاستثمارات الحكومية بقيمة عشرة مليارات جنيه.

280.7 مليار جنيه الاستثمارات الحكومية العام المالي 2020- 2021

وأشار إلى أن الاستثمارات الحكومية سوف تشهد زيادة غير مسبوقة، خلال العام المالي المقبل، إذ تبلغ مخصصاتها المالية 280.7 مليار جنيه.

وتابع، في بيان، اليوم: “نستعدّ فور تجاوز أزمة كورونا لضخ استثمارات تُسهم في دفع النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل”.

كان وزير المالية قد أعلن، منتصف أبريل المنقضي، حزمة مالية قيمتها 10 مليارات جنيه لزيادة الاستثمارات الحكومية وسداد مستحقات المقاولين.

وأكد وزير المالية أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة أزمة فيروس كورونا بشكل سريع من خلال توفير حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري تبلغ نحو 2% من الناتج المحلي.

10 مليارات لخفض الغاز والكهرباء لقطاع الصناعة

وأشار وزير المالية إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، فإن الحكومة تسعى لتحويل محنة «كورونا» إلى منحة لقطاع الصناعة؛ تشجيعًا للإنتاج المحلي، حيث تم تخفيض أسعار بيع الغاز والكهرباء للأنشطة الصناعية الذي تتحمل قيمته الخزانة العامة للدولة ويقدر بنحو 10 مليارات جنيه.

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بقلم منى عبدالباري

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