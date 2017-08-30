المالية: الاقتصاد يرتفع إلى 4.9% الربع الماضى

خالد بدر الدين جاء فى تقرير لوزارة المالية في مصر اليوم الأربعاء، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع إلى 4.9% خلال الربع الأخير من السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في يونيو الماضى بالمقارنة مع 2.3% فى نفس الربع من السنة المالية السابقة. وذكرت وكالة رويترز أن تقرير المالية أكد



خالد بدر الدين

جاء فى تقرير لوزارة المالية في مصر اليوم الأربعاء، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع إلى 4.9% خلال الربع الأخير من السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في يونيو الماضى بالمقارنة مع 2.3% فى نفس الربع من السنة المالية السابقة.

وذكرت وكالة رويترز أن تقرير المالية أكد أن عجز الموازنة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016-2017 انخفض إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع 11.5% في نفس الشهور من السنة المالية 2015-2016.

وقفز الاستثمار الأجنبى المباشر في السنة المالية 2016-2017 بحوالى 27.5% بالمقارنة مع السنة المالية 2015-2016 كما ذكر التقرير.