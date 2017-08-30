المالية: الاقتصاد يرتفع إلى 4.9% الربع الماضى

خالد بدر الدين
جاء فى تقرير لوزارة المالية في مصر اليوم الأربعاء، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع إلى 4.9% خلال الربع الأخير من السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في يونيو الماضى بالمقارنة مع 2.3% فى نفس الربع من السنة المالية السابقة.
وذكرت وكالة رويترز أن تقرير المالية أكد أن عجز الموازنة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016-2017 انخفض إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع 11.5% في نفس الشهور من السنة المالية 2015-2016.
وقفز الاستثمار الأجنبى المباشر في السنة المالية 2016-2017 بحوالى 27.5% بالمقارنة مع السنة المالية 2015-2016 كما ذكر التقرير.